Chi è Ginevra Pisani, nuova conduttrice di Il pranzo è servito: carriera e vita privata

Alle 14:00 appuntamento con Il Pranzo è servito, il quiz di Rai 1 con Flavio Insinna e Ginevra Pisani. La giovane è nota per essere la Professoressa dell'Eredità.

Chi è Ginevra Pisani, carriera

La collaborazione con Insinna è iniziata con L'Edredità e prosegue con Il Pranzo è servito.

Chi è Ginevra Pisani, vita privata

Ginevra Pisani ha 23 anni, è nata a Napoli nel 1998 ed è già un volto noto della televisione. A soli 14 anni Ginevra ha iniziato la sua carriera nel mondo della moda, la sua scalata al successo è continuata con la partecipazione a Uomini e Donne, dove era una corteggiatrice, dove ha corteggiato il tronista Claudio D’Angelo. I due nel programma si sono innamorati e hanno iniziato una storia d'amore. Dopo tre anni di fidanzamento si sono lasciati. Ora Pisani sembrerebbe essere single.

Su Instagram Pisani ha scritto: "Finalmente posso dirvelo : dal 28 giugno torno su Rai 1 con 'Il Pranzo è Servito'. È un programma che ha fatto la storia della TV ed io sono onorata di poter accompagnare Flavio Insinna in questo meraviglioso viaggio che ci aspetta. Mentre scrivo queste parole mi commuovo, però sono lacrime di gioia. Ho bisogno di tutto il vostro affetto e supporto, ora più che mai"