Giorgia Meloni contro Domenica In: "Benvenuti in Corea del Nord"

Giorgia Meloni attacca Domenica In, colpevole a suo dire di non dare abbastanza spazio ai leader d'opposizione. L'affondo arriva attraverso un tweet pubblicato nel pomeriggio di ieri, ad un giorno dell'ultima puntata del contenitore pomeridiano condotto con successo da Mara Venier su Rai Uno. Nessuna replica, al momento, da parte della produzione.

"Continua il tentativo di silenziare l’opposizione - si legge nel tweet della leader di Fdl - Da mesi, esponenti del governo si alternano senza contraddittorio tra gli ospiti di Domenica In ma quando si tratta di dare spazio all’opposizione rispondono che non invitano politici. Benvenuti in Corea del Nord". Tra gli ospiti dell'ultimo appuntamento con la trasmissione, il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, habituée da alcune settimane del programma per aggiornare i cittadini sull'emergenza coronavirus.