Giorgia Meloni 'perdona' Elisa Anzaldo per la battuta al Tg1: le sue parole

Dopo giorni di tensione in casa Tg1, Giorgia Meloni rompe il silenzio sulla battuta di Elisa Anzaldo e la 'perdona'. Durante la rassegna stampa di lunedì 3 agosto, la giornalista si era lasciata sfuggire un commento di troppo sui "peccati" della leader di Fratelli d'Italia, affermando ironica: "Ce ne sono tanti altri". Uno scivolone che le è costato caro e il giorno dopo ha visto il suo spazio condotto dal collega Marco Valerio Lo Prete.

Su Twitter la candidata in pole position per il centro-destra alle prossime elezioni ha scritto: "Chi è senza peccato scagli la prima pietra. Non la scaglierò certo io su Elisa Anzaldo per una battuta sui miei molti 'peccati' mentre conduceva la rassegna stampa del Tg1 Mattina. Questione chiusa qui per quanto mi riguarda". Chissà se le parole della diretta interessata avranno placato l'ira della direttrice del Tg1 Monica Maggioni, che aveva scritto un duro messaggio alla redazione: "Carissimi, siamo nel mezzo di una campagna elettorale estremamente complessa che richiede il massimo della nostra concentrazione e professionalità. Un episodio accaduto nella Rassegna Stampa di questa mattina mi spinge a ricordare che il nostro dovere è quello di andare in onda restituendo ai nostri spettatori il senso di sobrietà e di totale equilibrio proprio del servizio pubblico. Per questa ragione dobbiamo tutti porre una attenzione ancora maggiore del consueto in tutto quello che facciamo e diciamo in onda. Certa di poter contare su ognuno di voi vi auguro buon lavoro".

“Chi è senza peccato scagli la prima pietra…”

Non la scaglierò certo io su Elisa Anzaldo per una battuta sui miei molti “peccati” mentre conduceva la rassegna stampa del Tg1 Mattina. Questione chiusa qui per quanto mi riguarda. August 6, 2022

Le scuse di Elisa Anzaldo

Elisa Anzaldo si era scusata immediatamente dopo il fattaccio, spiegando meglio le sue intenzioni: "Mi rendo conto che una battuta venuta male sta dando spazio a interpretazioni distorte del mio pensiero. Nella conversazione con Alessandro Barbano ho chiosato sulla metafora calcistica, ma il risultato finale è stato diverso da quello che avrei voluto. Nelle mie intenzioni parlavo ancora di calcio. Poiché il tono è stato avvertito come improprio, me ne scuso".