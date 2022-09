Giorgia Meloni affonda Letta a 'Dritto e Rovescio': "Per loro sei donna solo se sei di sinistra"

Crisi energetica, tetto al prezzo del gas in Europa, diritti, pensioni, immigrazione. Giorgia Meloni, ospite ieri sera a Dritto e Rovescio, ha risposto punto per punto ai temi più caldi di questa campagna elettorale. Il momento più infuocato, però, è stato riservato a Enrico Letta.

Rispondendo a Paolo Del Debbio, che le ha chiesto se secondo lei l'Italia è pronta a un presidente del consiglio donna, ha risposto: "Sì, credo di sì. Non so come voteranno gli italiani il 25 - ha proseguito -. La campagna che sta facendo la sinistra è 'anche se la Meloni è una donna, è nemica delle donne'. Oggi ho letto un simpatico tweet di Enrico Letta che diceva 'Giorgia, non basta essere donne per essere al fianco delle donne'. Io gli ho risposto: 'Enrì, ma che dopo che mi hai voluto tentare di spiegare come devo fare la destra, ora mi devi pure tentare di spiegare che vuol dire essere una donna?'. Non perché nella vita c'è anche un po' il senso della misura".

Parole accolte da grandi applausi in studio. A quel punto l'affondo: "Per loro sei una donna se sei di sinistra. Se tu non sei di sinistra non sei niente. Sanno loro che cosa puoi essere, la tua dignità di essere. Io sono donna come ritengo di dover vivere la mia femminilità - ha concluso Giorgia Meloni -. Voglio dire alle donne di questa nazione, leggete il programma di Fratelli d'Italia, perché troverete un programma attentissimo al diritto al lavoro, al diritto allo studio, al diritto ai salari più alti".