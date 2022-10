Lilli Gruber contro Giorgia Meloni e la scelta di chiamarsi "Il presidente"

"Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni". Se per l'Accademia della Crusca questo non è un errore grammaticale, anzi chi lo etichetta come tale "commette un eccesso", per molte donne rappresenta un fallimento lessicale che si porta dietro una mancata rivendicazione sociale e ovviamente politica. Giorgia meloni ha deciso si essere chiamata al maschile e come spiega Claudio Marazzini, il presidente dell'Accademia: "I titoli al femminile sono legittimi sempre e quindi è giusto dire 'la' presidente (eviterei la presidentessa), 'la' premier (ma se possibile eviterei l'inutile forestierismo), 'la' prima ministra. Chi usa questi femminili accetta un processo storico ormai ben avviato. Chi invece preferisce le forme tradizionali maschili ha comunque diritto di farlo".

Quindi se la polemica strettamente linguistica intorno alla questione è banale, se non tralasciabile, quella femminista e sociale no. E lo dimostrano le prese di posizioni pubbliche di Laura Boldini (che fu però appellata al maschile da Giorgio Napolitano quando ricopriva la carica di Presidente della Camera) e Lilli Gruber. La prima su Twitter aveva così commentato la scelta di Meloni: "La prima donna premier si fa chiamare al maschile, il presidente. Cosa le impedisce di rivendicare nella lingua il suo primato? La Treccani dice che i ruoli vanno declinati. Affermare il femminile è troppo per la leader di FDI, partito che già nel nome dimentica le Sorelle?". La seconda invece a Otto e Mezzo ha dedicato qualche secondo della diretta per spiegare che nel suo programma "continueremo a chiamare Giorgia Meloni 'la' Presidente del Consiglio perché ci sembra anacronistico nel 2022 questa distinzione".