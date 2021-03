Tommaso Zorzi criticato, Giorgia Meloni interviene sui social: il commento sul confronto al 'Maurizio Costanzo Show'

La presenza di Giorgia Meloni e Tommaso Zorzi sul palco del Maurizio Costanzo Show nella puntata di martedì 24 marzo ha generato un acceso dibattito social su cui, nelle ultime ore, è voluta intervenire la leader di Forza Italia.

Breve riepilogo: il vincitore del GF Vip, attuale opinionista dell’Isola dei Famosi, è stato duramente criticato per non aver colto l’occasione di incalzare Meloni che da sempre difende la famiglia cosiddetta ‘tradizionale’ in merito alla legge Zan contro l’omofobia, limitandosi a chiederle solo un’opinione sull’estensione del diritto di voto anche ai sedicenni. Tra i due, inoltre, c’è stato uno scambio di battute sul tormentone “Io sono Giorgia”, inventato proprio dall’influencer. Il mancato confronto su un tema così delicato ha sollevato le voci discordanti di alcuni che, via social, hanno rivolto a Zorzi accuse e anche insulti.

Giorgia Meloni commenta l’incontro con Tommaso Zorzi al Maurizio Costanzo Show

Con un post pubblicato sui suoi profili social, Giorgia Meloni ha commentato l’accaduto, prendendo le parti di Tommaso Zorzi a cui ha espresso solidarietà per gli attacchi ricevuti.

“Durante la puntata di ieri al “Maurizio Costanzo Show” ho avuto il piacere di confrontarmi con diversi ospiti, tra cui Tommaso Zorzi”, ha esordito la leader di Fratelli d’Italia a corredo della foto che la mostra con Zorzi: “Con Tommaso abbiamo discusso della proposta del voto ai 16enni e abbiamo ricordato, tra qualche sorriso, la famosa hit da lui lanciata “Io Sono Giorgia”. Ebbene, qualcuno non ha gradito quel clima di confronto pacifico e ha pensato di insultare Tommaso per non aver avuto un atteggiamento duro e non essersi scontrato con me. A lui tutta la mia solidarietà per i gravi insulti e le offese ricevute, sicura che non sarà qualche commento indegno a demoralizzarlo. Al prossimo confronto”.

Tommaso Zorzi replica alle critiche: “Avete sbagliato programma se volevate vedere il pollaio di litigate”

In una serie di Storie Instagram Tommaso Zorzi ha replicato ai commenti social contro di lui e il mancato pressing a Giorgia Meloni durante il Maurizio Costanzo Show.

“Ora c’è una parte di gente che si aspettava che io ieri al Costanzo facessi il pollaio riguardo la legge Zan con la Meloni”, ha affermato: “La mia prima volta al Costanzo, ho un rispetto talmente grande per la trasmissione che mai mi sarei permesso di andare lì a litigare, non è il mio stile generale. Forse stavate guardando il programma sbagliato se volevate vedere il pollaio di litigate. Era un argomento che sapevo avrebbe affrontato Costanzo, e infatti la domanda l’ha fatta. Mi fa morire che ogni volta dite che la tv è troppo trash, poi quando non lo è vi lamentate che non si fa il pollaio”.