Giorgia Soleri a Pechino Express: Il compleanno di Tiziano Ferro? Festa nazionale.

Giorgia Soleri è una giovane milanese, autrice, influencer e attivista per il riconoscimento delle patologie invisibilizzate. La sua battaglia si basa sulla sensibilizzazione nei confronti di queste malattie, spesso sottovalutate e misconosciute dalla società. Nel 2022 ha presentato una proposta di legge in Parlamento per il riconoscimento delle patologie invisibili, con l'obiettivo di ottenere maggiori attenzioni e fondi per la ricerca e la cura di queste malattie. Questa iniziativa ha suscitato l'interesse dei media e ha fatto conoscere ancora di più Giorgia Soleri al grande pubblico. Ma Giorgia Soleri non si ferma qui: nel 2022 ha pubblicato anche la sua prima raccolta di poesie intitolata "La signorina Nessuno". Un lavoro molto personale e intimo, che racconta la sua storia e le sue emozioni in modo molto intenso. Giorgia, amante delle sfide quest'anno si è messa alla prova come concorrente del programma Pechino express condotto da Enzo Miccio e Costantino della Gherardesca.

Giorgia Soleri : la sua avventura a Pechino Express

In questa terza puntata di Pechino Express, Giorgia durante una delle prove della puntata discutendo con la sua amica e compagna di viaggio Federica Fabrizio. Federica Fabrizio, in arte Federippi è un’ influencer particolarmente apprezzata per il suo grande impegno sociale. In questa puntata ha esternato la sua ammirazione verso il cantante Tiziano Ferro. Giorgia ha infatto esordito con «secondo me il compleanno di Tiziano Ferro, festa nazionale». Come darle torto d'altronde stiamo parlando di uno degli artisti più amati in assoluto. In ogni caso, la sua affermazione ha fatto sorridere molti spettatori e ha dimostrato quanto un programma come Pechino Express, sia caratterizzato da spontaneità e condivisione di interessi e passioni. Non vediamo l'ora di seguire Giorgia e Federica nella loro avventura, che le vedrà impegnate sulla rotta dell’Asia, tra panorami mozzafiato, culture antichissime, luoghi sacri densi di spiritualità.