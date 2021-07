Giorgia Soleri attacca Temptation Island: "È roba tossica, andrebbe boicottata"

Temptation Island è appena iniziato, ma già solleva discussioni tra i milioni di telespettatori che si sono sintonizzati sulla prima puntata per seguire le vicende sentimentali dei protagonisti. Tra le coppie più chiacchierate di questa edizione del programma c’è sicuramente quella composta da Tommaso e Valentina: 21 anni lui, 40 lei, la loro relazione è sembrata da subito notevolmente squilibrata non per la differenza di età, ma per la possessività ingombrante del ragazzo. "Il tuo corpo è sacro, nessuno deve guardarlo", ha detto alla compagna a proposito del look da indossare al mare: "Abbassa la gonna e non indossare il costume in due pezzi al mare".

Un atteggiamento che non ha lasciato indifferente il pubblico quello di Tommaso, commentato con toni decisamente ostili da Giorgia Soleri, influencer nota anche per la relazione con Damiano David dei Maneskin, che ha attaccato il programma senza mezzi termini.

Giorgia Soleri contro Temptation Island: "Roba tossica"

"Questa roba è tossica e non bisognerebbe premiarla con share, visualizzazioni e citazioni. Andrebbe boicottata a basta. Non capisco cosa ci sia di divertente in dinamiche relazionali tossicche, possessive e abusanti", ha scritto Giorgia Soleri in diverse storie Instagram: "Vi fa ridere vedere una ragazza che non ha diritto di scegliere cosa indossare perché altrimenti il fidanzato le fa le scenate? Vi fa ridere vedere persone che sono convinte di possedere il corpo della partner? Che arrivano a manipolare talmente tanto l’altra persona fino a farle credere che tutto questo non sia non solo giusto, ma anche normale? Tutto questo andrebbe isolato e combattuto con ogni mezzo possibile. E invece va in onda in prima serata".

E ancora: "Mi vengono i brividi a pensare a chi, guardando questi programmi senza strumenti per cogliere e analizzare le problematicità, rimette poi in atto comportamenti di questo tipo perché vengono normalizzati in Tv. I brividi, davvero". Soleri ha poi concluso con un’altra riflessione: "Mi viene da pensare anche a chi è uscito o sta uscendo da una relazione di questo tipo, quanto può essere triggerato dal vedere scene del genere che vengono passate come intrattenimento in televisione. Perché no, non è un programma di critica, non c'è un minimo di analisi della problematicità (e neanche della pericolosità, aggiungerei), ma nemmeno di condivisione di associazioni o professionisti da contattare nel caso ci si trovi in relazioni del genere: è tutto estremamente sbagliato".

Temptation Island, arrivano le prime ‘comunicazioni’ per le coppie

Intanto il programma si appresta alla sua seconda puntata in onda lunedì 5 luglio in prima serata su Canale 5. In arrivo c’è una comunicazione molto importante per Valentina. "Ci sono immagini che non potevano aspettare il prossimo falò, devi assolutamente vedere e soprattutto ascoltare", le dice il conduttore Filippo Bisciglia. Stesso avviso anche per Ste: cosa ci sarà da sapere sulla compagna Claudia e come reagirà si scoprirà nel corso del nuovo appuntamento.