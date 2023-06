Domenica In, Giorgio Panariello e la battuta su Belen Rodriguez passata inosservata

Marco Masini e Giorgio Panariello sono stati i primi ospiti della 38esima puntata di Domenica In. Ospiti di Mara Venier i due grandi amici hanno parlato del loro nuovo progetto: un tour tra musica e comicità che li porterà quest'estate in giro per l'Italia. Masini al pianoforte e Panariello al microfono tra imitazioni e battute, questo è "Lo strano incontro", così si chiama lo show che arriverà a luglio sul palcoscenico.

Nel salotto pomeridiano di Venier i due hanno fatto una prima prova live e il pubblico ha particolarmente apprezzato, soprattutto il finale quando i due artisti hanno ricordato, e poi omaggiato cantando 'Sarà per te', Francesco Nuti.

E proprio mentre i due si stavano esibendo ecco che Panariello prendendo in giro l'amico mentre stava cantando la canzone 'Si può dare di più', grande successo di Gianni Moranti, Umberto Tozzi e Enrico Ruggeri che però Marco è stato il primo a cantare in studio. Panariello scherzado dice a Masini: "Sì, sei stato te il primo a cantarla, ma a fare i soldi sono stati gli altri" e subito dopo ha aggiunto "Anche io sono uscito con Belen, ma poi c'è andato De Martino".

Belen e Stefano in crisi?

In queste settimane si è fatta sempre più insistente la voce che tra De Martino e Rodriguez ci fossero nuove tensioni e che fossero di nuovo in crisi. Sicuramente la coppia è molto più riservata di quanto non lo sia mai stata, poche foto e apparizioni mondane insieme, ma stando alle storie condivise oggi, 4 giugno, sui loro profili entrambi si trovano a Napoli, insieme al figlio Santiago, in occasione della grande festa per l'ultima partita di campionato contro la Sampdoria e per la successiva grande festa.