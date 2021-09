Giornalista Rai al talebano armato: “Perché non mi guarda in faccia?”. Il video è virale

La situazione in Afghanistan continua ad essere drammatica, al cospetto dei talebani che hanno ritrovato il potere. Il nuovo governo usa il pugno duro contro le manifestazioni di piazza, con le donne coraggiosamente in prima linea nel chiedere diritti e libertà.

Il servizio

Un reportage dell'inviata del Tg3 Lucia Goracci è diventato in tal senso virale, con quasi 110.000 visualizzazioni solo su Twitter, perché la giornalista Rai incalza un affiliato della brigata che tiene sotto controllo Kabul, puntualmente armato, chiedendogli: "Perché non mi guarda quando mi risponde?". La risposta dell'uomo è disarmante, nella sua drammaticità: "Non mi è permesso parlare alle donne". "Eccola la nuova pax talebana scesa su Kabul come un'ombra di tenebra", commenta l'inviata, al momento al sicuro perché "almeno noi stranieri non veniamo arrestati, per ora, nè malmenati".

Le donne afghane

E se in Italia di Afghanistan non si parla quasi più, tra telegiornali e quotidiani, perché settembre è iniziato, le elezioni amministrative si avvicinano e il parlamento ha riaperto i battenti, la guerra prosegue, anche senza soldati americani sul posto. La condizione delle donne al cospetto della sharia fa paura, con un'afghana, con il volto necessariamente coperto, che tuona dinanzi ai microfoni Rai: "I talebani si sono presi il nostro Paese e ora non posso nemmeno più mostrarti il mio volto. La mascherina è diventata il nostro hijab". Questo perché se sei donna scoprire il volto e/o parti del corpo è peccato. Parola dei talebani tornati al potere.