Giovanni Ciacci dice addio alla tv: "Ecco perché è l’ultima volta che mi vedete in video"

Giovanni Ciacci ha annunciato a sorpresa il suo addio alla tv. L’occasione per il clamoroso annuncio è stata l’ultima puntata di ‘Ogni Mattina’, programma che proprio oggi ha chiuso i battenti e che per un anno lo ha visto tra i protagonisti con le sue note pagelle. "Ultimo appuntamento con le pagelle, ma proprio ultimo, ultimo, ultimo. Oggi è l’ultima volta che andrò in video, da oggi lascio la televisione. Basta! Mi sono rotto! Ormai è arrivato il momento dopo 10 anni chiuso, stop: da stasera stacco Instagram, Facebook, Twitter e non mi vedrete più in televisione", ha detto a un’incredula Adriana Volpe che gli chiedeva se la sua fosse una battuta o qualcosa di più.

"Te lo giuro, è la verità", ha continuato: "Sono stati 10 anni meravigliosi, 20 anni di dietro le quinte, ma ormai mi sono rotto: è un inferno questo lavoro non lo voglio più fare! Ora voglio fare altro, coltivare pomodori, patate..". Incalzato sui motivi di una scelta così drastica, Ciacci ha poi affermato di essersi stufato del suo lavoro: "Mi sono rotto, questo lavoro è un inferno", il suo commento a conclusione di una dichiarazione che ha sorpreso tutti, presenti e telespettatori che stanno commentando la decisone su un profilo Instagram ancora aperto.

"Ciao a tutti" si legge a corredo del video che lo vede protagonista per quella che dovrebbe essere stata l’ultima volta in tv. E tra chi racconta il suo dispiacere e chi gli augura il meglio, non manca chi fatica a credere che sia solo uno scherzo.