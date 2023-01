Caso Bellavia, Ciacci non ci sta: "Non era depresso, merito le scuse"

Giovanni Ciacci torna sul caso Bellavia - che gli è costato la squalifica al Grande Fratello Vip - e promette azioni legali. Lo stylist aveva chiesto scusa per gli episodi avvenuti all'interno della Casa, tacciati come bullismo nei confronti dell'ex conduttore di Bim Bum Bam che aveva parlato di depressione dopo il crollo emotivo accusato e per il quale aveva abbandonato il reality. Ultimamente, però, in diverse occasioni Bellavia ha assicurato che non si trattava di depressione e questo per Ciacci cambia decisamente le cose.

Lo stylist oltre alla squalifica ha dovuto mandare giù bocconi molto amari in questi mesi. Messaggi pieni d'odio, insulti e addirittura minacce, sui social ma non solo, e adesso vuole mettere un punto definitivo su questa vicenda. Lo fa su Instagram, in un lungo post: "Sono stato tacciato di bullismo (parola che non mi appartiene) quali sono gli atti dove io (ed aggiungo anche gli altri componenti della casa) avremmo bullizzato Marco? Per quello che riguarda me partecipando ad un gioco ad eliminazione (come da regolamento) cercavo di eliminare un concorrente che gareggiava come tutti gli altri. Perché parlate di Marco Bellavia malato di depressione e quindi bullizzato perché depresso? Ditemi, cosa è stato fatto a Marco di così abominevole da essere così bullizzati e bersagliati sui social?".

Ciacci è un fiume in piena e si rifà alle parole di Bellavia: "Secondo dichiarazioni da lui fatte (Pomeriggio Cinque e altre testate) non ha sofferto di depressione nella casa né ha subito bullismo, ma ha avuto un crollo dovuto alla mancanza di sonno e panico da Televoto. Detto questo il Grande Fratello è un gioco, un bellissimo gioco e non si fanno operazioni a cuore aperto e per tale va preso, per un gioco. Uno gioca come vuole - si legge ancora - usando tattiche, modi e maniere secondo la sua strategia. Se ho offeso Marco in qualche maniera chiedo nuovamente scusa, ma forse dopo le dichiarazioni fatte da lui, qualcuno deve chiedere scusa a me e agli altri concorrenti che hanno subito intimidazioni, offese, minacce di morte e quant'altro tramite social e tramite stampa, per non parlare delle ripercussioni terribili che ho ed abbiamo avuto sul nostro lavoro, che a voi piaccia o no fatto di anni di sacrifici, dedizione e impegno". Infine la decisione di procedere per vie legali "contro tutte le persone che hanno incitato all'odio, offeso o denigrato sia via web che a mezzo stampa". "Sarà una battaglia lunga ma doverosa - conclude Giovanni Ciacci - Detto questo, chi ha domande le faccia ora o taccia per sempre. Per me il Caso Bellavia è chiuso qui, ma non nelle sedi legali. Vi terrò informati. Ps. Vediamo chi c'è dietro i leoni da tastiera, dietro le fandom fasulle e account inesistenti. Pubblicherò tutto, nomi e cognomi. Io qualche dubbio e sospetto iniziò ad averlo".

Il post di Giovanni Ciacci