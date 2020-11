Ogni Mattina, Giovanni Ciacci positivo: Adriana Volpe e Alessio Viola conducono da casa

Giovanni Ciacci è positivo al coronavirus. Asintomatico e in isolamento, lo stylist ha rassicurato di stare bene ai follower che i queste ore gli stanno tributando il loro affetto e gli auguri di una pronta guarigione. L’esito del tampone settimanale di Ciacci ha inevitabilmente comportato il cambiamento della modalità di conduzione di ‘Ogni Mattina’, programma di Tv8 di cui lo stylist fa parte: i presentatori Adriana Volpe e Alessio Viola sono, pertanto, in isolamento nelle rispettive case da cui si sono collegati per portare avanti la trasmissione. In studio, al loro posto, Davide Camicioli, già visto a 'Ogni mattina' quando aveva sostituito Viola rimasto coinvolto in un incidente.

Giovanni Ciacci positivo: le parole di Adriana Volpe

“A causa della positività di Giovanni Ciacci al Covid-19, e al conseguente periodo di quarantena previsto per tutto il gruppo di lavoro, da domani, lunedì 30 novembre, Adriana Volpe e Alessio Viola continueranno a condurre il loro programma Ogni mattina, ma lo faranno da casa. A tenere le fila della lunga diretta, in studio, ci sarà Davide Camicioli. Tv8 augura una pronta guarigione a Giovanni Ciacci che sarà collegato in diretta” hanno annunciato i profilo social della trasmissione a cui ha fatto seguito la dichiarazione di Adriana Volpe.

“Si prova anche questa… la diretta da casa! Agitazione psicomotoria a mille, però ce la faremo”, ha assicurato la conduttrice che sperimenta la modalità di conduzione a distanza già rodata in programmi come ‘Tale e Quale Show’ che aveva visto per primo Carlo Conti in collegamento con lo studio di Rai Uno ai tempi della sua positività.