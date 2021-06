Giovanni Ciacci, l'indiscrezione sul suo futuro dopo l'annuncio dell'addio alla tv

Nuovi progetti televisivi per lo stylist? I rumors parlano di un provino per il prossimo Gf Vip

Dopo il clamoroso annuncio durante l'ultima puntata di ‘Ogni Mattina’, per Giovanni Ciacci il ventilato addio alla tv potrebbe non essere definitivo. Secondo le indiscrezioni di DavideMaggio, infatti, lo stylist avrebbe appena fatto un provino per il Gf Vip. Il provino risalirebbe a pochi giorni fa: Ciacci sarebbe andato a Cinecittà per fare il test in vista della nuova edizione del reality show di Canale 5 con protagonisti personaggi famosi in partenza il prossimo autunno.

Giovanni Ciacci e l'indiscrezione sul provino per il Gf Vip

L'annuncio sarebbe insomma una boutade per far parlare di sé. "Dunque, mentre ambiva ad un posto nella Casa di Cinecittà al tempo stesso meditava di abbandonare la tv, dal momento che del 'ritiro dalle scene' – parole sue – 'sono giorni che lo dico'. Sollecitato dalla Volpe – guarda caso prossima opinionista al GF Vip – a rivedere la sua scelta, Ciacci ha aggiunto che nell'immediato farà una vacanza in Sicilia (proprio con la conduttrice) 'e poi starò sei mesi in Egitto'. Si, certo", si legge su DavideMaggio.

Addio alla tv per Giovanni Ciacci?

Non resta che aspettare i prossimi giorni per sapere qual è la verità e quali decisioni prenderà Ciacci per il proprio futuro televisivo. Ad Adriana Volpe aveva spiegato di aver deciso di lasciare la tv per un motivo ben preciso: "Mi sono rotto, questo lavoro è un inferno". Lo stylist aveva poi aggiunto: "Ormai è arrivato il momento, dopo 10 anni chiuso, stop: da stasera stacco Instagram, Facebook, Twitter, e non mi vedrete più in televisione". L’ultimo post su Instagram è il video delle pagelle di 'Ogni Mattina', con la didascalia: "Ciao a tutti". Nelle Instagram Stories invece ci sono numerosi video, compresi una serie di filmati di denuncia della movida in corso in via Lecco a Milano, zona Porta Venezia.