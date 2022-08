Giù le mani dalle nostre figlie, stasera in tv il film con John Cena sulla difficoltà di essere genitori

Sottotitolo: Descrizione SEO: Giù le mani dalle nostre figlie è il titolo della commedia diretta da Kay Cannon e interpretata da John Cena e Leslie Mann. In onda oggi, 4 agosto, su Canale 5, la pellicola risponde alla seguente domanda: cosa accade quando i genitori di 4 adolescenti scoprono che le rispettive figlie vogliono perdere la verginità in tempi brevi? Scopriamo qualcosa in più su questo film. Giù le mani dalle nostre figlie: cast e trama Giù le mani dalle nostre figlie (ma il titolo originale è semplicemente “Blockers”) è un film statunitense del 2018 che vede luoghi e dinamiche che gli spettatori conoscono ormai bene: i licei americani, le feste di fine anno, scommesse e traguardi da parte di ragazzi in cerca di una propria identità, equivoci che coinvolgono i loro genitori. Mitchell, padre di una delle ragazze protagoniste, ha il volto (e il fisico) della superstar del wrestling John Cena; una personalità iconica che ha poi fatto anche l’attore e il cantante di musica rap. Gli altri attori sono Leslie Mann, Ike Barinholtz, Kathryn Newton, Geraldine Viswanathan, Gideon Adlon, Graham Phillips, Miles Robbins. Julie, Kayla e Sam sono tre adolescenti amiche da sempre. Le ragazze si preparano al gran momento del ballo scolastico di fine anno, prefiggendosi un comune obiettivo: entro quel giorno dovranno perdere la propria verginità: Julie, che vive con la madre single Lisa, vuole farlo con il fidanzato Austin; Kayla, figlia del geloso Mitchell e di Marcie, con il collega di laboratorio Connor; Sam (che potrebbe essere lesbica), figlia di genitori separati, con Chad. I genitori delle ragazze, però, vengono a conoscenza di queste informazioni e hanno intenzione di agire per di cambiare il corso degli eventi. Dove vedere Giù le mani dalle nostre figlie stasera in tv (giovedì 4 agosto 2022) Giù le mani dalle nostre figlie va in onda oggi, 4 agosto, su Canale 5 alle 21.25 e in streaming, live e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.