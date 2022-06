Il Giubileo della Regina 2022: dove vederlo in diretta tv e il significato

Tutto pronto per il Giubileo di Platino della regina Elisabetta II, nel Regno Unito che si prepara alle celebrazioni, ma anche nel resto dei paesi curiosi di assistere ai festeggiamenti per i 70 anni del suo regno. Come e dove guardarli in diretta tv? Real Time ospiterà due dirette da Londra proprio per seguire gli eventi e le celebrazioni del Giubileo di Platino, con il commento di Francesco Vicario, giornalista di Gente, e Flavia Cercato, conduttrice televisiva e radiofonica, entrambi esperti di Casa Windsor.

Il Giubileo della Regina in tv

Giovedì 2 giugno dalle 11:00 (ora italiana) Real Time seguirà in diretta la parata delle truppe della Corona (Trooping The Colour), che sfileranno fino alle porte di Buckingham Palace. L’evento si concluderà con il saluto finale della Famiglia Reale dal balcone del Palazzo da cui mancheranno tre presenze importanti: Harry e la moglie Meghan e il principe Andrea.

Venerdì 3 giugno dalle 11:50 (ora italiana) sarà la volta della tradizionale messa celebrativa per il Giubileo, con la diretta dell’arrivo della Famiglia Reale e degli ospiti nella cattedrale di St. Paul e, successivamente, della funzione. Entrambi gli eventi saranno disponibili anche in live streaming su discovery+.

Tutti gli speciali sulla famiglia reale

Ma i contenuti a tema Royal Family non finiscono qui. Le due dirette in occasione del Giubileo inaugureranno la stagione del “Royal Time”, un ciclo di appuntamenti settimanali dedicati ai Reali Inglesi con documentari e speciali di approfondimento, in onda ogni giovedì in prima serata fino a settembre.

Si parte giovedì 2 giugno alle 21:20 con Elisabetta, l'ultima regina, un emozionante documentario in prima tv che ripercorre tutte le tappe fondamentali del regno della Regina Elisabetta II, dalla sua incoronazione nel 1953 ad oggi. Seguiranno altri documentari tra cui Harry ti presento Meghan, che ripercorre la vita dell’attrice che ha stregato l’ultimo scapolo d’oro di Casa Windsor, ma anche approfondimenti sui retroscena della faida che divide in due la Corona Inglese (Kate vs Meghan: una guerra reale, Harry & Meghan - Il lato oscuro della corona e Harry e William: conflitto reale, tra gli altri). Non mancheranno speciali dedicati alla figura di Lady D, come Diana – Tutta la verità e Investigating Diana, in occasione dell’anniversario della sua scomparsa.

Real Time è visibile al Canale 31 del Digitale. Gli hashtag ufficiali sono #IlGiubileoDellaRegina e #RoyalTime.

Il Giubileo della regina Elisabetta: storia e significato

Il Giubileo di Platino festeggia i 70 anni di regno di Elisabetta II. Era il 6 febbraio 1952, infatti, quando l'allora 25enne Elizabeth Alexandra Mary riceveva la notizia della morte del padre, il re Giorgio VI. Prese così il suo posto e oggi, a 96 anni, la sovrana viene celebrata con una serie di eventi ufficiali a Londra e oltre 16mila eventi organizzati nelle piazze di tutto il Regno Unito.

Il primo grande evento è il Trooping The Colour, la tradizionale parata militare che, dopo due anni di assenza a causa della pandemia, è stata nuovamente organizzata per celebrare il compleanno ufficiale della sovrana, festeggiato privatamente ad aprile. Al Trooping The Colour prenderanno parte oltre 1.200 ufficiali e soldati che sfileranno con circa 240 cavalli e centinaia di musicisti dell'esercito, partirà da Buckingham Palace e proseguirà lungo il The Mall - l'ampio viale che unisce da ovest a est il Palazzo all'Admiralty Arch - fino ad arrivare alla Horse Guards Parade, il luogo adibito alla parata. Al termine della sfilata, alle ore 13, la sovrana assisterà dal balcone di Buckingham Palace con gli altri reali all'Aircraft Flypast, la parata aerea della Royal Air Force, alla quale quest'anno prenderanno parte 70 aerei.

Il 3 giugno le celebrazioni ufficiali proseguiranno con il Thanksgiving Service, una messa privata a St Paul's Cathedral che si terrà alle 11.30, riservata ai membri della royal family, in cui si ringrazierà per il regno della regina.