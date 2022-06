Il Giubileo della Regina in tv, gli speciali di domenica 5 giugno 2022: dove vederli in diretta tv

Anche la tv italiana segue in diretta i festeggiamenti per il Giubileo della Regina Elisabetta. Oggi, domenica 5 giugno 2022, l'apice delle celebrazioni, iniziate il 2 giugno con il Trooping The Colour, proseguite venerdì con la messa di ringraziamento e protratte fino a ieri con il magnifico concerto organizzato in onore della sovrana che, pur assente fisicamente, non ha mancato di far sentire la sua vicinanza alle migliaia di persone con un sorprendente video.

Giubileo della Regina, gli eventi di oggi

Quest'oggi a Londra è previsto il Big Jubilee Lunch, il Grande pranzo del Giubileo: per le strade del Paese i cittadini organizzeranno tavolate per mangiare tutti insieme prima della parata del Platinum Jubilee Pageant, con la leggendaria carrozza dorata Gold State Coach che dal 1762 viene usata per ogni cerimonia di incoronazione. L'evento inizierà alle 14.30. La sfilata, a cui parteciperanno anche artisti di strada, performer, sbandieratori e musicisti - racconterà la storia del regno della regina Elisabetta II e finirà davanti a Buckingham Palace, dove verrà suonato e intonato l’inno nazionale God Save the Queen.

Lo Speciale del TG1 segue il Giubileo della Regina

Visto l'evento epocale, oggi 5 giugno 2022 il Tg1 segue le celebrazioni del Giubileo della Regina in diretta su Rai1 a partire dalle 15.50 circa, quando in anticipo rispetto al solito, Mara Venier saluterà il pubblico di Domenica In nell'ultima puntata di stagione.

A Speciale Tg1 Natalia Augias e Marco Varvello ripercorrono la vita di Elisabetta II nella sua figura di Capo di Stato ma anche di figlia, moglie, madre, suocera. Settant'anni in cui Elisabetta ha affrontato con fermezza anche le ribellioni e le leggerezze dei membri della Famiglia Reale. Dal rapporto con la sorella Margaret a quello con il principe Andrea. Fino alla tragedia di Lady Diana e alla 'fuga americana' di Harry e Megan.

Novantasei anni, settanta dei quali vissuti da Regina, il Giubileo di Platino rappresenta un traguardo eccezionale per Elisabetta II, anche perché nessun sovrano britannico aveva mai raggiunto questa longevità di Regno: ha visto passare il Novecento e le ideologie che lo hanno segnato, quattordici Primi ministri britannici, da Churchill a Johnson, e tredici presidenti degli Stati Uniti da Eisenhower a Biden. Un viaggio dentro la Monarchia raccontato, tra gli altri, dal saggista Bill Emmott ex direttore dell'Economist, dalla scrittrice Simonetta Agnello Hornby, dal biografo Andrew Morton, dall'ex portavoce delle Regina Dickie Arbiter e dagli esperti della famiglia reale Ingrid Seward, Richard Fitzwilliams e Tina Brown.

Lo Speciale TG4

Anche Retequattro, con lo Speciale Tg4 – La Regina di Platino, segue il Giubileo della Regina. A partire dalle 15.30 e fino alle 18.00 Federico Gatti commenterà in diretta quanto avviene a Londra con gli ospiti in studio Lavinia Orefici e Antonio Caprarica. In collegamento, Dino Cimagalli.

Il significato del Giubileo di Platino

Il Giubileo di Platino festeggia i 70 anni di regno di Elisabetta II. Era il 6 febbraio 1952, infatti, quando l'allora 25enne Elizabeth Alexandra Mary riceveva la notizia della morte del padre, il re Giorgio VI. Prese così il suo posto e oggi, a 96 anni, la sovrana viene celebrata con una serie di eventi ufficiali a Londra e oltre 16mila eventi organizzati nelle piazze di tutto il Regno Unito.