X Factor 2023: chi sono i giudici, da Fedez a Morgan

Mentre ci si prepara al periodo estivo, lo sguardo televisivo è già proiettato alla prossima stagione. In onda su Sky Uno, X Factor 2023 è al contempo tra i talent show più longevi e uno dei primi a riaprire i battenti dopo le vacanze, in pieno settembre. A grandi linee ritroveremo le componenti che hanno caratterizzato la sedicesima edizione: il meccanismo è noto e alla conduzione è confermatissima la cantautrice Francesca Michielin, al suo secondo anno come padrona di casa. Quasi invariata è anche la giuria, che vede nuovamente all'opera Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D'Amico. L'unico a lasciare la compagnia è dunque Rkomi, sostituito da una figura ben nota ai fan dello show: Morgan, che torna ad anni di distanza dietro al bancone dello show.

Giudici X Factor 2023: ecco chi sono

L'edizione 2022 di "X Factor" aveva fatto segnalare un vero scossone: via il conduttore Ludovico Tersigni e i giudici Emma Marrone, Mika, Manuel Agnelli ed Hell Raton; dentro Francesca Michielin in conduzione e i giudici Fedez, Ambra Angiolini, Rkomi e Dargen D'Amico. In tal senso le manovre di "X Factor 17" sono ben più pacate, se non fosse per lo spessore del nuovo arrivato (in realtà un ritorno di lusso). Ma andiamo nel dettaglio: