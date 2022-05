X Factor 2022: da Fedez ad Ambra, ecco chi sono i giudici della nuova edizione del talent

Quella del 2022 promette di essere una edizione di X Factor con i fiocchi: qualche collaudata conferma, indiscrezioni e soprattutto annunci che stanno scaldando gli animi dei tanti fan dello show. E se il ritorno di Fedez ha già fatto esultare tutti i suoi fan, c’è grande attesa per il debutto di Ambra Angiolini. In attesa di altre conferme. Scopriamo tutto quello che sappiamo sui giudici della sedicesima edizione dello show.

Giudici X Factor: chi c'è dietro al bancone della prossima edizione

Grandi novità in vista della nuova edizione di X Factor, la sedicesima. Lo scorso anno il celebre show aveva già impresso dei significativi scossoni, con il chiacchierato cambio in conduzione (Ludovico Tersigni al posto di Alessandro Cattelan) e l'abolizione delle categorie.

Le significative manovre dell’edizione 2022 riguardano proprio i giudici: la prima ufficialità ruota attorno al ritorno di Fedez. Un ruolo che il rapper aveva già coperto dal 2014 al 2018, lasciando ottimi ricordi a un nutrito numero di telespettatori che non vedono l’ora di rivederlo sulla sua poltrona. L’altra notizia riguarda invece una novità assoluta: si tratta di Ambra Angiolini. É stata lei stessa ad annunciare sui social la lieta notizia, allegando un video che la vede impegnata in una (convincente) audizione per ottenere il ruolo da giudice.

L’attrice non è nuova a progetti musicali: interprete ai tempi di Non è la Rai del tormentone T’appartengo, dal 2018 è la prima conduttrice del Concertone del 1° maggio di Roma. I nomi degli altri due giudici non sono stati ancora ufficializzati, ma se la conferma di Manuel Agnelli sembra più che probabile, a occupare la quarta poltrona dovrebbe essere Dargen D’Amico: passato da rapper indipendente, recentemente è salito alla ribalta con il brano Dove si balla, presentato all’ultimo Festival di Sanremo e rivelatosi un instant cult. Per questi ultimi due nomi si attende comunque l’ufficialità.