Giulia De Lellis e Gemma, la strana coppia debutta alla conduzione di Giortì

Matrimoni, compleanni, feste intime, sfavillanti o religiose un mondo che in pieno Covid sembra così lontano eppure non è trascorso nemmeno un anno da quando tutto questo si poteva fare senza dover indossare una mascherina o temere per il rischio contagio. A riportarci indietro nel tempo ci pensa Giortì, il programma che ha debuttato su Wittytv e Mediasetplay proprio alla vigilia di Natale e che vede protagoniste Giulia De Lellis e Gemma Galgani nel ruolo di inviate speciali.

Giortì era stato lanciato come "il racconto di una festa indimenticabile". Girato in epoca pre Covid, ora viene messo in onda a puntate. La prima ha visto protagonista una coppia nota al pubblico di Uomini e donne ovvero Alessandra De Angelis ed Emanuele D'Avanzo. I due sono stati infatti tra i protagonisti di Temptation Island e dopo essere stati ad un passo dalla separazione ora sono diventati moglie e marito, nonchè genitori di Beatrice, Enea e a breve di Adria.

Nella prima puntata di Giortì infatti l'event planner Alessandra ha organizzato una festa a sorpresa per il marito Emanuele: un mega party a tema Sahara sulla spiaggia di Bacoli. Un evento per dire grazie ad Emanuele: padre meraviglioso e un marito fantastico.

"Un viaggio all'insegna delle vere emozioni, con la speranza di tornare a fare festa e riabbracciarci più forte di prima".