Giulia De Lellis conduttrice in tv, il commento di Maurizio Costanzo

L'influencer è stata scelta per condurre l'edizione italiana del reality Love Island. Non sono mancate le critiche e il giornalista ha deciso di rispondere

Giulia De Lellis si prepara a prendere la guida di Love Island Italia, un nuovo programma che andrà in onda su Discovery Plus. La scelta dell’influencer, ex corteggiatrice di Uomini e donne ed ex gieffina, ha fatto sollevare più di un sopracciglio e sono tanti quelli che l’aspettano al varco. Nel frattempo per lei è arrivato l’endorsement di Maurizio Costanzo. Non un nome da poco, insomma.

Giulia De Lellis conduttrice, il commento di Maurizio Costanzo

Nella sua rubrica sul settimanale Nuovo, Costanzo ha risposto a una lettrice che criticava la scelta di Giulia De Lellis conduttrice. “Da quello che so Giulia De Lellis ha fatto la sua gavetta. Poi, poi parliamo chiaro: non va a condurre Superquark, ma un reality show”, ha chiosato il giornalista.

Love Island Italia sembra quindi il programma adatto per “testare” Giulia De Lellis e, come sempre, bisognerà aspettare di vedere prima di giudicare.

Giulia De Lellis alla guida di Love Island Italia

“Come molti di voi sanno uno dei miei sogni nel cassetto è sempre stato poter presentare un programma televisivo”, aveva scritto Giulia De Lellis annunciando sul proprio profilo Instagram di essere stata scelta per condurre la prima edizione italiana del reality show, molto noto e seguito all’estero.

Love Island Italia è un dating reality interattivo in cui un gruppo di single cerca l’anima gemella durante una vacanza all’insegna dell’amore. Protagonisti sono uomini e donne single tra i 19 e 30 anni, che si ritroveranno a vivere insieme nella villa di Love Island 24 ore su 24 nella speranza di trovare l’amore e vincere così un premio in gettoni d'oro in un finale a sorpresa, tra giochi di strategia, prove da superare, flirt e gelosie. Il pubblico da casa avrà un ruolo fondamentale ed inedito sullo svolgimento del programma.