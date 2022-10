Giulia Salemi in lacrime a Le Iene: il monologo in farsi per le donne iraniane | VIDEO

Giulia Salemi ha parlato in farsi, così viene chiamata la lingua persiana, a Le Iene. L'influencer ha voluto lanciare un messaggio di vicinanza a tutte le donne che in questo momento stanno protestando e lottando per la loro libertà in Iran e non solo. Dopo la morte di Mahsa Amini, la 22enne curda arrestata perché indossava l'hijab in modo scorretto secondo la polizia morale e poi morta mentre era in arresto, donne e uomini da tutto il mondo hanno iniziato a protestare contro il regime. Attori, attrici, vip, cantanti, musicisti e musiciste, da Claudia Gerini a Marion Cotillard, si sono tagliati ciocche di capelli in segno di vicinanza.

Ieri sera Salemi ha parlato anche per la madre, Fariba. È stata lei a insegnarle la lingua e l'amore per l'Iran, e lei nel '78 "durante la rivoluzione islamica è stata costretta a fuggire".

Il monologo di Giulia Salemi in persiano

"Buongiorno sono Giulia Salemi, sono una conduttrice e influencer italo persiana. Mia madre Fariba è nata a Teheran e nel '78 durante la rivoluzione islamica è stata costretta a fuggire - queste le parole scelte da Giulia per iniziare il suo monologo - È stata lei a insegnarmi l'amore per l'Iran. Da bambina mi portava a Theran dove per tre mesi ho frequentato anche le scuole, in quei giorni mi divertivo tanto con i miei cugini a Shahr-e Bazi (Luna Park)". "Questa sera vi parlo in farsi, per dirvi che, anche grazie a Le Iene, molte donne italiane sanno per cosa lottate, e hanno deciso di tagliarsi e spedire i loro capelli all'Ambasciata iraniana per dire, a chi vi governa, che siamo dalla vostra parte e che la vostra richiesta di libertà è anche la nostra".

Impossibile poi per Salemi trattenere le lacrime: "È inconcepibile, deprimente, offensivo che voi donne che vi siete sacrificate per raggiungere importanti posizioni nella società iraniana e per farla progredire, ancora oggi dobbiate subire le pretese di un regime che vuole decidere cosa c'è di giusto e cosa di sbagliato in voi. A voi che reclamate la stessa libertà che in passato è stata negata ad altre, come mia madre, va il nostro più grande abbraccio. Continuate a rifiutarvi di tacere, non fermatevi, noi siamo con voi, vi voglio tanto bene. Donna, vita, libertà", queste ultime tre parole, slogan della protesta, sono state pronunciare con la voce rotta dal pianto.

