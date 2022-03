MTV Cribs Italia: com'è la casa, con una super cabina armadio, di Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli

Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli – conosciuti oggi sui social con l’hashtag #prelemi – sono una delle coppie vip più amate e seguite della cronaca rosa italiana. MTV Cribs andrà a dare una sbirciata all’interno delle loro case a Milano e Roma, per scoprire i vizi, le abitudini e i segreti della loro quotidianità. L’appuntamento è oggi in prima serata su MTV alle 21:00.

Chi sono Giulia Salemi e Pierapaolo Petrelli: anticipazioni nuovo episodio

Classe 1993, piacentina con origini iraniane, terza classificata a Miss Italia 2014, Giulia Salemi è uno delle influencer più chiacchierate nel mondo della televisione, dei social e del gossip in generale. Nel 2021 nella casa del Grande Fratello VIP conosce il musicista Pierpaolo Petrelli, ex velino e corteggiatore di Uomini e Donne, che arriverà secondo al reality di Canale, dietro Tommaso Zorzi. Durante il programma tra i due scocca la scintilla e nasce un feeling in diretta tv. La storia d’amore continuerà anche dopo il GF VIP, e i “Prelemi” diventeranno una delle coppie più seguite del mondo social. Stasera MTV Cribs Italia busserà a casa della coppia: Giulia ci mostrerà i segreti della sua dimora a Milano, dove non ci sono molti libri ma sicuramente tanti vestiti, custoditi nel suo “regno”: la cabina armadio, realizzata di recente con l’aiuto di un architetto. Andremo poi a Roma, questa volta a casa di Pierpaolo.

Dove vedere MTV Cribs Italia stasera in tv (mercoledì 16 marzo)

MTV Cribs è in onda stasera su MTV (canale Sky 131) alle 21:00 con la puntata dedicata a Giulia Salemi e Pierapolo Petrelli.