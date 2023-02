Ares Gate, Giuliana De Sio: "Volevano nascondermi in cantina e inscenare la mia scomparsa"

Non è ancora un capitolo chiuso l'Ares Gate. Sulla presunta setta vip che girava intorno alla casa di produzione di Alberto Tarallo - l'Ares Film, che ha prodotto decine di fiction di successo per Mediaset - arrivano nuove dichiarazioni. È Giuliana De Sio a raccontare alcuni retroscena sugli anni in cui anche lei faceva parte della scuderia di Tarallo.

La Repubblica ha pubblicato le dichiarazioni rilasciate dall'attrice al pubblico ministero: "Mi proposero di nascondermi nella cantina della casa di Zagarolo per tutto il periodo della promozione della fiction per creare un caso e inscenare la mia scomparsa. Cominciai un po' a preoccuparmi anche perché Tarallo mi disse che non avrei potuto portarmi neanche il cellulare e che avrei potuto avvertire solo mia madre. Mi ricordo che ebbi una reazione quasi isterica di riso. Tutto finì con Tarallo rosso paonazzo in viso che si arrabbiò e cominciò a urlare come un pazzo contro di me, anche insultandomi tanto che tutti al ristorante si girarono verso di noi. In quella occasione mi fece veramente paura. Poi si rese conto di aver esagerato e mi chiese scusa". E sempre su Tarallo: "Era un manipolatore, faceva cambiare denti e viso a molti artisti e metteva delle clausole nei contratti. Secondo me vivere con Alberto era vivere un incubo".

A proposito dei teatrini creati ad hoc da Tarallo per creare hype intorno ai suoi attori e alle sue fiction, Giuliana De Sio ha svelato anche altro: "Ricordo che in una di queste cene a viale Parioli si parlava delle iniziative per promuovere il film. Inizialmente mi venne proposto di litigare sul set con un'altra attrice con la quale mi sarei dovuta picchiare, ma io rifiutai nettamente non avendo mai picchiato nessuno in vita mia. Mi venne allora proposto di fidanzarmi con Garko... Al che io cominciai a ridere rifiutando tale proposta anche perché sapevo che non sarei piaciuta a Gabriel Garko". Gabriel Garko che poi, com'è noto, trovò un'altra "fidanzata". Infine l'attrice ha spiegato di essersi allontanata da quell'ambiente proprio per l'aria malsana: "C'era chi minacciava di distruggere chi gli andasse contro. Quando ho deciso di andare via uno mi ha minacciata dicendo che non avrei più lavorato e la mia carriera sarebbe finita. Infatti da quel momento ho fatto quasi soltanto teatro".