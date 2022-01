Come sta Giuliano Ferrara dopo l’infarto: le parole della moglie Anselma Dell'Olio

Buone notizie sulla salute di Giuliano Ferrara, ricoverato all'ospedale di Grosseto dove ha subito un intervento di angioplastica in seguito a un infarto. "È stabile, la nottata è trascorsa tranquilla e stamane ha chiesto un libro. Evviva!", fa sapere adesso la moglie del giornalista Anselma Dell'Olio che già nella serata di ieri aveva rassicurato sul miglioramento delle sue condizioni di salute continuamente valutate dai medici.

Giuliano Ferrara colpito da infarto

Il fondatore del quotidiano Il Foglio, 70 anni compiuti lo scorso 7 gennaio, è stato colto da un attacco cardiaco mentre si trovava nella sua campagna in Maremma, nel comune di Scansano, in provincia di Grosseto. Dopo l'immediato allarme del 118, Ferrara è arrivato in ospedale intorno alle 23 di giovedì 27 gennaio e un paio di ore dopo è stato sottoposto d'urgenza a un intervento di angioplastica coronarica dall'equipe cardiologica guidata dal dottor Andrea Picchi. L'operazione è riuscita e il giornalista si trova nel reparto di terapia intensiva cardiologica.

Da circa vent'anni la Maremma è il 'buon retiro' di Giuliano Ferrara, dove ha trascorso il lungo periodo della pandemia da Covid. Il noto giornalista oggi editorialista e commentatore del "Foglio", da lui ideato nel 1996 e che ha diretto fino al 2015, possiede un'azienda agricola, dove ha anche dei cavalli, con un podere nella zona dove si produce il famoso vino Morellino di Scansano. "Tutta Scansano fa il tifo perchè Giuliano Ferrara guarisca presto", ha detto il sindaco Maria Bice Ginesi.

L'affetto di amici e colleghi

Appena si è diffusa la notizia del ricovero di Giuliano Ferrara, il web si è immediatamente stretto attorno al noto giornalista. Decine i post di affetto, tra speranza e preoccupazione, dai politici ai colleghi fino alla gente comune che lo segue da anni. "Un augurio di pronta guarigione a #giulianoferrara. Una grande penna e una grande testa del giornalismo e della politica italiana, a cui ha sempre partecipato con grande passione e impegno. Forza Giuliano, siamo con te!", scrive il presidente di Italia Viva Ettore Rosato. "Vicino con affetto a #GiulianoFerrara, in queste ore di sofferenza. Forza, Giuliano. I tanti che ti vogliono bene sono con te!", scrive Piero Fassino. "Forza Giulianone, siamo tutti con te!", gli fa eco Guido Crosetto. Molti i colleghi che fanno sentire la propria vicinanza al giornalista. "Daje, Giulianone!", scrive Andrea Purgatori. "Un Elefantino ha stoffa, tempra, coraggio. Tornerà presto, ne sono sicuro. Forza #GiulianoFerrara", aggiunge il direttore de La Stampa Massimo Giannini. "Ho appena letto... Forza Giuliano", twitta la conduttrice Barbara D'Urso. Silvio Berlusconi posta una foto con lui: "Forza Giuliano, grande amico mio".