Giulio Golia è positivo al Coronavirus

Giulio Golia è risultato positivo al tampone per il coronavirus. Lo ha annunciato lui stesso sui social attraverso un video, a pochi giorni dall'inizio della nuova stagione televisiva de 'Le Iene'.

''Sono positivo al Covid'' ha detto il conduttore che si è sottoposto al tampone dopo essere entrato in contatto con una persona positiva al coronavirus. Al momento è in quarantena. Golia, come tutte le Iene, era al lavoro per realizzare i servizi della nuova stagione, che inizierà lunedì 5 ottobre con lo 'Speciale Mario Biondo - Un suicidio inspiegabile' e dal 6 ottobre tutti i martedì e giovedì dalle 21.10 su Italia1. "Buongiorno a tutti! Purtroppo ho scoperto di essere positivo al coronavirus", ha fatto sapere a margine del post, "Sto bene ma ovviamente in isolamento, e quindi non ci sarò per la prima puntata de Le Iene, che guarderò con affetto dal divano di casa! Vi terrò aggiornati!".

Giulio Golia positivo al Covid: “Sto bene, ho un leggero mal di testa”

Nel video pubblicato Giulio Golia ha spiegato nel dettaglio come ha contratto il virus, rassicurando di avere al momento sintomi leggeri: "Ho avuto la comunicazione di essere entrato in contatto con una persona positiva al coronavirus. Ho allertato il mio medico curante che mi ha prescritto il tampone. Sono corso a farlo e ahimè pochi minuti fa ho avuto il responso. Sono positivo al coronavirus. Sto bene, ho un leggero mal di testa, un'emicrania. Spero continui così. Vi aggiornerò piano piano sul mio stato di salute. Incrociamo le dita".

