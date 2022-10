Il compagno di Giorgia Meloni con la figlia Ginevra in prima fila per il giuramento: tutte le foto

Sabato 22 ottobre 2022 Giorgia Meloni ha giurato nella mani del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Grande l'emozione nel salone delle feste del Quirinale dove, nei minuti precedenti al solenne giuramento, si sono riuniti i ministri del nuovo governo accompagnati dalle loro famiglie, spettatrici di una cerimonia storica ancor più perché per la prima volta, è una donna alla guida dell'esecutivo italiano.

Il compagno e la figlia di Giorgia Meloni

In prima fila Andrea Giambruno, compagno di Giorgia Meloni, con la figlia Ginevra di 6 anni. Abito scuro, Giambruno ha sfoggiato la cravatta che la presidente incaricata ha donato la scorsa settimana agli eletti di Fdi, con una piccola bandiera italiana sullo sfondo blu. La piccola Ginevra, biondissima come la sua mamma, è rimasta seduta al suo fianco: evidentemente emozionata per l'importanza che la giornata assume per la sua mamma, i commessi le hanno servito un bicchiere d’acqua che lei ha accolto con un grande sorriso e ringraziandoli.

Chi è Andrea Giambruno, il compagno di Giorgia Meloni

Andrea Giambruno, classe 1981 (41 anni), è originario di Milano ed è un giornalista televisivo. Conclusi gli studi al liceo scientifico di Monza e si è poi laureato in filosofia all'università Cattolica di Milano. Prima di diventare conduttore di Studio Aperto è stato autore di numerosi programmi tv Mediaset (Quinta Colonna, Matrix, Mattino 5 e Stasera Italia). Giambruno è molto riservato, non ha profili social attivi e quindi le uniche immagini di lui insieme a Giorgia Meloni e alla loro figlia, Ginevra (nata nel 2016, quando Meloni era impegnata nella campagna elettorale per diventare sindaca di Roma), sono state condivise nel corso di questi anni solo dalla, quasi certa, nuova premier italiana. Andrea e Giorgia vivono a Roma, città dove lui si è trasferito per seguire la compagna.

"Voglio ringraziare la mia famiglia, Andrea, mia figlia, mia sorella, mia madre. Tutti quelli per i quali io ci sono stata meno di quanto loro ci fossero per me", ha detto Giorgia Meloni dal palco del comitato di partito nella notte delle elezioni che hanno decretato la sua vittoria schiacciante. E Giambruno, intervistato all'indomani della vittoria della compagna, ha espresso la sua soddisfazione per il risultato elettorare: "Sono felice, è qualcosa di epocale: per Giorgia, è il completamento di un percorso lungo trent’anni; per nostra figlia, è una pagina di storia che, quando sarà grande, la renderà orgogliosa di sua madre".

Il messaggio della figlia Ginevra

All'indomani dell'esito delle elezioni, Giorgia Meloni ha voluto condividere anche il messaggio ricevuto dalla figlia Ginevra proprio in occasione dell'importante risultato. "Cara Mammina, sono tanto felice che hai vinto. Ti amo tanto" si leggeva sul foglio di carta pubblicato dalla leader di Fratelli d'Italia che ha posto solo un cuore accanto alla foto del biglietto scritto a mano dalla sua bambina. A lei, alla vigilia delle elezioni, Meloni aveva dedicato un altro post: "Grazie per la pazienza che hai avuto in questi anni amore mio. Grazie per come, nonostante i tuoi sei anni, hai capito, e sopportato le mie troppe assenze. Grazie per come mi corri incontro quando torno a casa, e per quando mi dici "mamma in bocca al lupo!". È tutto per te. Ti amo", il pensiero scritto a corredo di una foto che la ritrareva con Ginevra.

La storia d'amore tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno

Giorgia Meloni e Andrea Giambruno si sono conosciuti negli studi Mediaset, in occasione della presenza della leader di Fratelli d'Italia a Quinta Colonna. Dopo Ginevra, la coppia ha provato ad avere una seconda gravidanza senza mai riuscirci: "Ci ho provato, ma non è arrivato. E mi sento un po' in colpa per non poter regalare a Ginevra quel legame che io ho avuto con mia sorella" ha detto una volta Meloni parlando della sua esperienza personale.

Sull'organizzazione della famiglia confidò poi il grande aiuto di Andrea nella gestione: "E' un padre fantastico, presentissimo. Passa a Milano una settimana al mese, ma quando è qui lavora quasi sempre di sera e durante il giorno sta molto con Ginevra. Ci alterniamo, ci aiutiamo, ci completiamo". I due non sono sposati e, al momento, non è nei loro piani convolare a nozze.