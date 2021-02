"Milly Carlucci scontenta della giuria: il retroscena sul Cantante Mascherato"

Nei giorni in cui si parla di ascolti non proprio brillanti per Il Cantante Mascherato, show di prima serata di Rai Uno condotto da Milly Carlucci, spunta un retroscena a proposito della giuria. Pare infatti che la stessa padrona di casa sia tutt'altro che contenta dei giurati arruolati nel cast, ovvero Francesco Facchinetti, talent scout, Flavio Insinna, conduttore, Patty Pravo, cantante, e Caterina Balivo, conduttrice. A riportare il retroscena è il magazine Oggi, nel numero in edicola questa settimana.

"A viale Mazzini - scrive il (sempre informatissimo) Alberto Dandolo - Dicono che Milly Carlucci non avrebbe fato i salti di gioia per la giuria de Il Cantante Maschrato, scelta dalla dirigenza Rai e dalla casa di produzione Endemol, a cui lei avebbe dato solo l'ok. E adesso, anche sui social, tutti boacciano la giuria. Davvero è colpa della Carlucci? Ah, saperlo". Sul fronte degli ascolti, non vola Il Cantante Mascherato. Così come non vola il Grande Fratello Vip, suo concorrente in onda su Canale 5 al venerdì sera. Se fino all'anno scorso lo show di Milly, alla sua prima edizione, aveva ottenuto una media di 20% di share, ad oggi non ha superato il 18%. Ma la stagione è ancora lunga. I giurati, però, resteranno sempre quelli.