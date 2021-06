Giuseppe Di Tommaso a casa dei genitori di Nicola: "Non mi sarei mai aspettato una situazione così nel 2021"

La gratitudine di Giuseppina e Leonardo Tanturli nei confronti di Giuseppe Di Tommaso è infinita. I genitori di Nicola, il bambino disperso nelle campagne del Mugello e ritrovato vivo dopo due giorni dall'inviato de 'La vita in diretta', hanno voluto incontrarlo di nuovo per ringraziarlo e farsi raccontare quei momenti. Il giornalista è andato a trovarli nel loro casolare a Campanara, minuscola frazione di Palazzuolo sul Senio, nella zona dell'Alto Mugello.

Una visita che, come ha raccontato stamattina Di Tommaso a 'Storie Italiane', fa sparire ogni dubbio: "Siamo entrati in casa, abbiamo visto come vivono e tutti i dubbi spariscono. E' un modo di vivere particolare, io non mi sarei mai aspettato una situazione così nel 2021". Il giornalista ha descritto una famiglia semplice, umile, che vive con poche cose e a stretto contatto con la natura: "Stanno senza corrente elettrica, senza gas. Non esiste nessuna forma di tecnologia. Vivono con quello che coltivano e ci sono gli animali".

Il ritrovamento di Nicola

Il ritrovamento del piccolo Nicola è stato davvero un caso fortuito, o un miracolo per chi crede. Giuseppe Di Tommaso si è recato verso quel dirupo perché ha sentito l'esigenza di allontanarsi per qualche momento dalla troupe de 'La vita in diretta': "Avevo bisogno di stare da solo e l'ho trovato. Non riesco a darmi una risposta perché ho sentito l'esigenza di fermarmi proprio in quel punto". Il momento più emozionante è stato vedere i genitori riabbracciare il figlio: "Vedere quella mamma che abbracciava il bambino che davano per spacciato quando sono arrivato è stato un'emozione incredibile. Io non sono genitore, ma mi sono sentito padre di quel bambino". E infine, sempre su Giuseppina e Leonardo: "Ho trovato dei genitori che dopo la disperazione hanno trovato la serenità e la consapevolezza di avere il loro bambino dentro casa. Sono stato con loro senza teleacmere e ho visto soltanto amore".