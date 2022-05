Giustizia per tutti: anticipazioni della prima puntata, in onda mercoledì 18 maggio

Mercoledì 18 maggio - ore 21.20 - va in onda su Canale 5 la prima puntata di Giustizia per tutti, la nuova miniserie di Canale 5, con Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales. È la storia di Roberto Beltrami, reduce da 10 anni di prigione, scontati per aver ucciso la moglie. Ma l’uomo è innocente e vuole provare a tutti la verità. Scopriamo tutte le anticipazioni del primo episodio.

Giustizia per tutti: anticipazioni della prima puntata

La serie comincia con un uomo che esce di prigione. Si tratta di Roberto Beltrami (Raoul Bova), un ex fotografo che ha scontato 10 anni di carcere con l’accusa di aver ucciso sua moglie Beatrice. L’uomo però è innocente e il suo primo obiettivo è quello di trovare il vero responsabile dell’omicidio. Veniamo a sapere che durante la sua permanenza in prigione ha studiato in lungo e in largo la legge ed è fortemente intenzionato a far riaprire il caso. Ad aiutarlo c’è l’avvocatessa Victoria (Rocío Muñoz Morales), vecchia amica e collega della moglie, consapevole della buona fede di Roberto. Quest’ultimo deve fare i conti anche con una figlia di 19 anni, con la quale vorrebbe tanto ricostruire un rapporto che sembrerebbe compromesso.

Dove e vedere la serie in tv e in streaming

La prima puntata di Giustizia per tutti viene trasmessa da Canale 5 mercoledì 18 maggio alle 21.20. La fiction sarà visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.