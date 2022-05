Giustizia per tutti: anticipazioni della seconda puntata, in onda mercoledì 25 maggio

Mercoledì 25 maggio - ore 21.20 - va in onda su Canale 5 la seconda puntata di Giustizia per tutti, la nuova miniserie di Canale 5, con Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales. Uscito di prigione, Roberto deve ricucire il rapporto con la figlia. Nel frattempo aiuta Victoria in un caso di malagiustizia e si accorge di non essere indifferente al fascino della donna. Scopriamo le anticipazioni del secondo episodio.

Giustizia per tutti: anticipazioni della seconda puntata

Nella prima puntata abbiamo visto Roberto Beltrami uscire di prigione dopo avere scontato 10 anni di reclusione per l’omicidio della moglie, del quale è però innocente. Nel frattempo il protagonista riesce a rintracciare l’uomo con il quale la consorte ha trascorso del tempo prima di essere uccisa. Roberto deve inoltre ricostruire il rapporto con Giulia, la figlia diciannovenne cresciuta dalla zia Daniela (gemella della madre): il compito si rivelerà tutt’altro che semplice. Oltre alla trama principale, questa puntata segue un altro caso di malagiustizia: a occuparsene è l'avvocatessa Victoria, amica e collega di Beatrice. Alla donna viene affidato Saverio, accusato dell'omicidio del fratello: l'uomo ha però un buco di memoria e non rammenta affatto la notte in cui è avvenuto l'assassinio. Nell'aiutare l'ex amica della moglie, Roberto capisce di provare qualcosa per lei e di essere a sua volta ricambiato.

Dove e vedere la serie in tv e in streaming

La seconda puntata di Giustizia per tutti viene trasmessa da Canale 5 mercoledì 25 maggio alle 21.20. La fiction sarà visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.