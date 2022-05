Giustizia per tutti, le anticipazioni dell'ultima puntata

Martedì 31 maggio alle 21.20 su Canale 5 va in onda la terza e ultima puntata di Giustizia per tutti, la miniserie di Canale 5 con Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales. Roberto e Victoria continuano ad aiutare persone innocenti vittime della malagiustizia. Ma l’uomo ha un mistero da risolvere: chi è l’assassino della moglie Beatrice? Arriva finalmente il momento della verità. Scopriamo le anticipazioni del terzo episodio.

Giustizia per tutti: anticipazioni della terza (e ultima) puntata

Il protagonista Roberto Beltrami continua ad aiutare l’avvocatessa Victoria Bonetto per le indagini di casi di malagiustizia. In questo ultimo episodio conosciamo Fabio, un ragazzo ingiustamente sospettato dell’omicidio della sua ex fidanzata. Altra vicenda narrata è quella di un professore universitario sospettato di essere l'assassino di una studentessa. Diversi anni fa l'uomo fu docente proprio di Victoria. Mentre il rapporto con sua figlia Giulia migliora di giorno in giorno e la relazione con la Bonetto è ancora in fase esplorativa, Roberto deve far fronte al caso che più gli sta a cuore: la morte di sua moglie Beatrice, per la quale ha ingiustamente scontato 10 anni di prigionia. L’uomo si accorge che qualcuno lo sta pedinando per evitare che la verità venga a galla. L’ultimo episodio della serie prevede un finale in crescendo, ricco di suspense: arriveranno le tanto attese risposte, destinate a stupire tanto Roberto quanto il telespettatore.

Dove e vedere la serie in tv e in streaming

La terza puntata di Giustizia per tutti viene trasmessa da Canale 5 martedì 31 maggio alle 21.20. La fiction sarà visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.