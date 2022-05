Giustizia per tutti, fiction con Raoul Bova: quando inizia, trama, puntate, cast

Giustizia per tutti è una serie televisiva in 3 puntate trasmessa da Canale 5, in prima serata, a partire da mercoledì 18 maggio. Protagonista è Roberto Beltrami (Raoul Bova), un uomo che ha dovuto ingiustamente scontare una pena di 10 anni per aver ucciso sua moglie. Uscito dal carcere, vuole a tutti i costi dimostrare la propria innocenza. Lo aiuterà l’avvocatessa Victoria (Rocío Muñoz Morales). Scopriamo qualcosa in più su questa serie.

Trama

Roberto Beltrami esce dal carcere dopo una reclusione durata 10 anni. L'uomo ha scontato la pena dopo essere stato ritenuto colpevole dell'omicidio di sua moglie Beatrice. Roberto però è innocente e in cella ha studiato nei minimi dettagli la legge e il modo per dimostrare la sua estraneità ai fatti. Finalmente libero, vuole assolutamente far riaprire le indagini. Ad aiutarlo ci sarà l’avvocatessa Victoria Bonetto, vecchia amica di Beatrice.

Cast

Nei panni di Roberto Beltrami, Raoul Bova è il protagonista assoluto di Giustizia per tutti. Attualmente in onda su Rai 1 con la tredicesima stagione di Don Matteo, l’attore torna in una fiction targata Canale 5 a circa un anno di distanza da Buongiorno, mamma!, lavoro dai toni decisamente più leggeri. Ad affiancarlo, nel panni di Victoria, c’è Rocío Muñoz Morales, attrice spagnola nota anche per essere la moglie di Raoul. I due tornano a recitare insieme a 11 anni di distanza da Immaturi - Il viaggio (film che permise la loro conoscenza) e a 2 dal cortometraggio Calabria, terra mia. Completano il cast Francesca Vetere, Anna Favella, Giuseppe Loconsole ed Elia Moutamid.

Dove e quando vedere Giustizia per tutti

La serie Giustizia per tutti viene trasmessa da Canale 5 nel corso di tre mercoledì, alle 21.25. Gli appuntamenti sono per il 18 e il 25 maggio e il 1° giugno. La fiction sarà visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.