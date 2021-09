Se avete già nostalgia delle ferie, guardate "Gli amici delle vacanze" su Disney+ (senza bambini)

È uscito il 27 agosto, ma a nostro giudizio inizia oggi il periodo migliore per vedere Gli amici delle vacanze, film con l'ex campione di wrestling John Cena disponibile in streaming su Star, la sezione per adulti di Disney+.

Perché l'estate è finita, e con essa anche le ferie di quasi tutti, quindi è normale avere un po' di nostalgia dei giorni passati in spiaggia, a divertirsi senza pensare più di tanto al domani. Che poi è più o meno quello che succede in Gli amici delle vacanze, un film sorprendentemente piacevole. Prima di spiegare perché, una breve sintesi della trama di questo film.

Di cosa parla il film "Gli amici delle vacanze"

Ribadiamo subito una cosa: se state cercando un film da guardare in famiglia, con dei bambini, allora lasciate subito perdere, perché Gli amici delle vacanze non è una commedia adatta ai più piccoli.

Nella prima parte del film siamo in un resort in Mexico (che in qualche modo ricorda The White Lotus) e conosciamo le due coppie protagoniste della storia. Da una parte Marcus Parker (Lil Rel Howery) ed Emily Conway (Yvonne Orji): sono fidanzati, e Marcus ha organizzato una sorpresa per fare la proposta di matrimonio a Emily.

Solo che la stanza da loro prenotata ha un "piccolo" problema, causato dall'altra coppia: Ron (John Cena) e sua moglie Kyla (Meredith Hagner), tipi decisamente più festaioli e "sopra le righe" (in ogni senso) rispetto ai tranquilli Marcus ed Emily. Per non rovinare loro la vacanza, Ron e Kyla ospitano i futuri sposi nella loro super suite, e trascorrono la vacanza insieme, tra fiumi di alcol, droghe e bagordi di ogni tipo.

Poi, però, le vacanze finiscono, come sappiamo tutti. E un po' come nel famoso detto che riguarda Las Vegas, per Marcus ed Emily "quello che è successo in Messico resta in Messico": salutano freddamente gli amici, promettono di chiamarli ma non lo fanno e infine arriva il giorno del loro matrimonio. La situazione è già tesa perché Marcus si sente (non a torto) disprezzato dalla famiglia di lei, ma a peggiorare ulteriormente le cose, con un furgone che sfonda il recinto del giardino dove si stanno svolgendo le nozze, arrivano proprio Ron e Kyla. "What could possibly go wrong?" si direbbe a questo punto sui social...

Senza ulteriori spoiler, vi consigliamo di guardare il trailer ufficiale del film, caricato da Disney Italia su su YouTube