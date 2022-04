Dopo aver visto i primi tre episodi, trasmessi nel giorno della Santa Pasqua (17 aprile), domenica 24 aprile Canale 5 propone altri tre capitoli della miniserie spagnola: in questa seconda serata Hugo Llor matura la consapevolezza di dover rappresentare il Bene (per sé e per il popolo), battendosi contro i carnefici di Arnau Estanyol. Scopriamo allora tutte le anticipazioni dei prossimi tre episodi della fiction iberica tratta dall’omonimo romanzo di Ildefonso Falcones

Gli eredi della Terra: le anticipazioni degli episodi in onda domenica 24 aprile

Nella seconda serata (delle tre previste) che Canale 5 dedica alla miniserie spagnola “Gli eredi della terra” vengono proposti gli episodi “Ferita, “Schiavi” e “Beatriz”. Vediamo inizialmente un Hugo Llor ancora spaesato e alla ricerca del suo ruolo nel mondo: la consapevolezza del ragazzo comincia a manifestarsi quando Roger Puig - appartenente alla famiglia che ha assassinato Arnaud Estanyol, nonché responsabile dei malumori del popolo - gli offre un lavoro di enologo nella cantina del suo Palazzo. Il protagonista della storia capisce che si tratta di una occasione unica (ma molto pericolosa) per vendicarsi della morte del suo maestro.

Non tutto va però per il verso giusto e Hugo viene arrestato: a questo punto Caterina, innamorata del ragazzo, chiede ufficialmente di farlo rilasciare. La ragazza non ha però fatto ancora i conti con la sua amica Caterina, a sua volta invaghita del giovane. Nel frattempo vediamo Barcha compiere un’azione di buona volontà, ma che potrebbe avere ripercussioni rovinose per Mercè e la sua famiglia.

Gli eredi della Terra in TV (domenica 24 aprile)

Le nuove puntate de “Gli eredi della Terra” vanno in onda domenica 24 aprile a partire dalle 21:20 su Canale 5. Le puntate della miniserie sono visibili - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Play Infinity.