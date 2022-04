Gli eredi della Terra: cosa vedremo nei primi tre episodi della miniserie spagnola

Canale 5 manda in prima visione televisiva la miniserie “Gli eredi della terra”, sequel dello show “La cattedrale del mare”: una fiction di produzione spagnola tratta dall’omonimo romanzo storico di Ildefonso Falcones. Un nuovo personaggio principale (Hugo Llorn) ci accompagna a Barcellona, nel tardo Medioevo: il ragazzo deve fronteggiare dei temibili nemici, ma trova anche il tempo per

innamorarsi. Qui di seguito, ulteriori informazioni su questa miniserie.

Gli eredi della Terra: anticipazioni dei primi tre episodi

Quella di oggi, domenica 17 aprile, è la prima delle tre serate che Canale 5 dedica alla miniserie “Gli eredi della terra”. I titoli dei tre episodi proposti nella giornata pasquale sono “Destino”, “Penitenza” e “Taglione”. La storia ha inizio nella Barcellona del XIV secolo. La morte di un anziano Arnau Estanyol - il personaggio simbolo del capitolo precedente della saga - per mano della famiglia Puig, getta nella disperazione il figlio dell'uomo, Bernat. Mentre quest'ultimo giura vendetta per l'assassinio del padre, ci viene presentato il protagonista della serie: Hugo Llor. Mediante l'utilizzo di flashback scopriamo che il giovane Hugo, povero e senza famiglia, è stato

aiutato proprio da Arnau, grazie al quale ha lavorato per circa dodici anni presso i cantieri navali. Hugo stringe una forte amicizia con Bernat e, con un futuro che gli si presenta incerto, comincia a interrogarsi sui soprusi e le ingiustizie del mondo. Nel corso delle prime puntate della serie vengono delineate anche le trame sentimentali: Hugo si innamora di Dolca, già fidanzata ma non indifferente

alle attenzioni del ragazzo. A sua volta quest'ultimo riceve le attenzioni di Regina, la migliore amica di Dolca. Il triangolo sentimentale promette scintille, ma la presenza dei malvagi Puig incombe. L’evoluzione della storia riserva emozioni e colpi di scena.

Gli eredi della Terra in tv

Le prime tre puntate di “Gli eredi della Terra” vanno in onda questa sera (domenica 17 aprile) a partire dalle 21:20 su Canale 5. Le puntate della miniserie sono visibili, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Play Infinity.