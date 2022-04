Gli eredi della Terra, trama, cast e anticipazioni della nuova serie di Canale 5

Da domenica 17 aprile, in prima visione, Canale 5 propone la miniserie “Gli eredi della Terra”, sequel de “La cattedrale del mare”. Si tratta di una fiction di produzione spagnola tratta dall’omonimo romanzo storico di Ildefonso Falcones, lo scrittore catalano considerato uno dei fenomeni letterari dell’ultimo decennio. Un nuovo personaggio principale - Hugo Llorn - ci accompagna a Barcellona, nel tardo medioevo: conoscerà il saggio Arnau Estanyol ma, una volta adulto, dovrà fronteggiare dei temibili nemici. Scopriamo le principali informazioni sulla nuova serie di Mediaset: dalla trama al cast alle coordinate per seguirla in tv o in streaming.

Gli eredi della Terra: la trama generale

Sulla scia dell’ottimo successo riscosso da La cattedrale del mare, trasmessa da Canale 5 nel corso del 2020, “Gli eredi della Terra” sbarca in tv raccontando una storia ricca di suspence e colpi di scena ambientata nella affascinante Barcellona del tardo Medioevo. Il protagonista della vicenda è Hugo Llor, un dodicenne di umili origini che sogna di diventare un artigiano navale. Solo e senza famiglia, si imbatte nell'anziano Arnau Estanyol, che si rivelerà saggio e affettuoso. Senza abbandonare le sue aspirazioni lavorative, troveremo poi il protagonista cresciuto, costretto a fronteggiare i Puig, malvagi nemici di Arnau.

Cast, regia, quante puntate

La miniserie è composta da 8 episodi, in onda per tre domeniche: nelle prime due serate saranno trasmesse tre puntate, mentre l’appuntamento finale conterrà gli ultimi due episodi. Gli eredi della Terra è diretto da Jordi Frades; nel cast di attori troviamo: Yon González (nel ruolo di Hugo Llor) Mercedes León (Barcha), Javier Iglesias (Baraka), Elena Rivera (Caterina Llor), Michelle Jenner(Mar Estanyol) e Aria Bedmar (Mercè).

Dove vedere Gli eredi della Terra: canale, orario, streaming

Gli eredi della Terra va in onda per tre domeniche (dal 17 aprile al 1° maggio) a partire dalle 21:20 su Canale 5. Le puntate della miniserie sono visibili, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Play Infinity.

Guarda il promo della nuova serie di Canale 5