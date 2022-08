Cosa c'è da ridere in un "filmetto" come "Gli idoli delle donne"

Lillo & Greg in "Gli idoli delle donne"

Dal 22 agosto su Prime Video e su Sky cinema è disponibile il film Gli idoli delle donne, commedia diretta da Lillo & Greg insieme a Eros Puglielli (regista anche della prossima serie tv Amazon original con "Posaman" Lillo) e interpretata dal duo comico, da Corrado Guzzanti, Marina Valdemoro Maino (Juanita), Ilaria Spada (Maria) e con una serie di partecipazioni d'eccezione, tra cui Francesco Arca, Daniela Piperno, Valerio Lundini e Marco Marzocca.

Gli idoli delle donne è subito salito ai primi posti dei contenuti più visti su Prime Video in Italia, e in quelle posizioni continua a rimanerci da giorni. Non che si tratti di chissà che capolavoro (comunque non è neanche ai livelli di I cassamortari), ma evidentemente il pubblico ne sta apprezzando diversi aspetti, che proveremo a evidenziare dopo aver riassunto la trama del film.

Di cosa parla "Gli idoli delle donne"

Filippo è uno gigolò bellissimo (con le fattezze di Francesco Arca) ed evidentemente molto apprezzato sotto le lenzuola, così tanto bello e apprezzato che le clienti gli perdonano le insopportabili banalità che dice ogni volta che dà fiato alla bocca, anche se la sua manager Geraldine (Daniela Piperno) gli ha detto mille volte di lasciar perdere proverbi, luoghi comuni e frasi fatte.

Dopo l'ennesima nomina a gigolò dell'anno, un giorno Filippo è su un taxi di un coatto che si esalta particolarmente per la musica classica (trasmessa da "Radio coatta classica", con la conduzione di Dj Spinetta ovvero Greg). Fin troppo, tanto che nell'estasi musicale i due hanno un incidente.

Filippo sopravvive grazie all'impegno dei medici, ma come conseguenza di una presunta allergia al cortisone ora lui è particolarmente gonfio e brutto. Sì insomma, ora ha le fattezze di Lillo e purtroppo non è cambiato il suo modo di parlare.

In pratica, ora è brutto da vedere e noioso da sentire, ovvero non ha più speranze di continuare nel suo lavoro. A meno che Geraldine non chieda l'aiuto di Max, ex re dei gigolò che si è ritirato su un'isola lontana a insegnare perle di saggezza e soul gazing agli intellettuali che lo assumono. Nel frattempo, in Colombia, il feroce narcotrafficante Joaquim (Guzzanti) e la moglie Maria decidono di andare in Italia con la figlia Juanita, a cui è praticamente vietato frequentare un uomo nonostante i suoi 30 anni. Ci fermiamo qui, con il trailer del film.

Cos'ha di bello un film come questo

Qui e lì la regia del film fa delle scelte "pigre" e delle riprese che potremmo definire "particolari". Inoltre, la sceneggiatura di questo film non è esattamente da premio Oscar. Eppure, Gli idoli delle donne continua ad attirare pubblico: come è possibile?

Semplice: questo film fa ridere, e non si prende mai sul serio. Facciamo un esempio: nel mare di fronte al rifugio di Max ci sono sempre delfini (o è lo stesso?) che fanno evoluzioni e salti incredibili alle spalle dei protagonisti che parlano. La prima volta pensi che sia una scelta imbarazzante, la seconda volta inizi a capire, la terza sei certo che quelle scene siano messe nel film apposta per essere imbarazzanti.

Se seguite da tempo Lillo & Greg, ad esempio su RadioDue con 610, sapete che questo è il loro stile. E invece di "ripulirlo" per fare un film canonicamente sensato, hanno chiamato un po' di amici (come Guzzanti e Lundini, che nella sua unica scena è magnifico) e hanno realizzato un film che li rappresenti fedelmente. Con tutti i colpi di genio e anche i momenti volutamente imbarazzanti, o cringe come dicono ora i giovani.

Alla fine Gli idoli delle donne non vincerà premi ai concorsi cinematografici, ma nella sua durata di un'ora e mezza strappa una serie di risate da situazioni con poco o nessun senso, e non promette mai una raffinatezza che non vuole mantenere. Almeno ogni tanto, è liberatorio ridere così davanti allo schermo.

Voto: 7