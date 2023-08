Gloria: quando inizia, trama, quante puntate sono, cast

Rai 1 propone per la stagione televisiva 2023-2024 la miniserie "Gloria", storia di un'attrice in declino in cerca di riscatto. Fausto Brizzi dirige Sabrina Ferilli in un prodotto di genere dramedy, prodotto da Roberto Proia per Eagle Pictures in collaborazione Rai Fiction. Scopriamo tutto ciò che c'è da sapere su questo progetto.

Quando inizia Gloria

Al momento non è stata ancora annunciata una specifica data per la messa in onda di "Gloria". Sappiamo comunque per certo che la serie verrà trasmessa nel corso del primo semestre del 2024.

Gloria: numero di puntate

Prodotto da Roberto Proia per Eagle Pictures in collaborazione Rai Fiction, la serie televisiva "Gloria" è composta da tre puntate, in onda nel corso di altrettante prime serate televisive. La fiction dovrebbe essere autoconclusiva e, dunque, a tutti gli effetti una miniserie.

Trama e anticipazioni

Un tempo grande diva del cinema, Gloria Grandi è confinata da diversi anni a fiction televisive che lei stessa non ama. Nonostante continui a lavorare, ha il forte desiderio di tornare a brillare sul grande schermo, convinta di poter dare ancora molto. Messa da parte le fiction, le cose non fanno che peggiorare e si riduce a recitare in spot televisivi imbarazzanti. A consolarla ci sono la sua assistente Iole, il suo ex marito, ancora innamorato di lei, e sua figlia Emma. Demoralizzata e sconfitta, Gloria sembra adesso irrimediabilmente destinata al definitivo declino. Ma la vità sarà ancora in grado di sorprenderla: favorito da un curioso errore medico, il suo agente ha un'assurda quanto vincente idea.

Cast e personaggi

Il cast di "Gloria", la nuova miniserie di Rai 1, è così composto:

Sabrina Ferilli

Massimo Ghini

Emanuela Grimalda

Sergio Assisi

Martina Lampugnani

Luca Angeletti

Gloria in tv e in streaming

La miniserie "Gloria", interpretata da Sabrina Ferilli e diretta da Fausto Brizzi, andrà onda su Rai 1 in prima visione tv. Gli episodi della serie saranno inoltre disponibili per la visione sulla piattaforma RaiPlay, in live streaming e on demand.