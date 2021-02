Tutti i film e le serie tv candidati ai Golden Globe 2021 che si possono vedere su Amazon Prime Video

Sono stati annunciati ieri i candidati ai Golden Globes 2021 (lista completa), ovvero uno dei maggiori premi a cui possono ambire i film e le serie tv. I Globes, che sono scelti dall'associazione di giornalisti Hollywood Foreign Press Association, saranno assegnati il 28 febbraio. Ma intanto possiamo dare uno sguardo ai titoli che concorreranno nelle diverse categorie e che si possono vedere su Amazon Prime Video.

Borat: seguito di film cinema

Il seguito del primo indimenticabile Borat, che rese universalmente famoso l'attore e autore comico Sacha Baron Cohen. Borat/Cohen si ritrova a viaggiare per gli States del 2020, tra seguaci di Trump e negazionisti del Covid, cercando di consegnare una ragazza a qualcuno dello staff dell'ex presidente.

Candidature ai Golden Globes di Borat: miglior attore in un film musical o commedia - Sacha Baron Cohen; miglior attrice in un musical o commedia - Maria Bakalova; miglior film musical o commedia.

Palm Spings: come se non ci fosse un domani

È stato uno dei film più apprezzati del 2020, ma a differenza di Borat non è una produzione Amazon Original, bensì Hulu: in Italia comunque è visibile solo su Prime. Palm Springs è un film sul tema "loop temporali", e questa volta il giorno che si ripete all'infinito è quello di un matrimonio. I protagonisti sono la sorella della sposa e il compagno di una ragazza invitata.

Candidature ai Golden Globes di Palm Springs: miglior attore in un film musical o commedia - Andy Samberg; miglior film musical o commedia.

One Night in Miami

Uscito a gennaio su Prime Video, parla di un incontro (non avvenuto nella realtà) una notte a Miami tra Malcolm X, Cassius Clay, Sam Cooke e Jim Brown.

Candidature ai Golden Globes di One Night in Miami: miglior attore non protagonista - Leslie Odom Jr; miglior canzone - Speak now; miglior regia - Regina King.

Sound of Metal

Film drammatico del 2020, parla di un batterista metal ex tossicodipendente che inizia a perdere l'udito, e della scelta da fare tra la nuova normalità e la vita che conosceva.

Candidature ai Golden Globes di Sound of Metal: miglior attore in un film drammatico - Riz Ahmed.

I care a lot

In Italia sarà visibile dal 19 febbraio. Film con Peter Dinklage e Rosamunde Pike, a cui abbiamo dedicato un approfondimento.

Candidature ai Golden Globes di I care a lot: miglior attrice protagonista in un film commedia-musicale - Rosamund Pike.

Hunters

Unica serie visibile su Amazon Prime Video candidata ai Globes 2021. Parla di una squadra speciale che, negli USA degli anni '70, dà la caccia ad alti ufficiali nazisti che vogliono formare il Quarto Reich. È stata creata da David Weil, di cui a breve uscirà Solos.

Candidature ai Golden Globes di Hunters: miglior attore in una miniserie - Al Pacino.