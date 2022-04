Good Morning Italia: Joe Bastianich e Paolo Vizzari conducono un road show tra musica e cibo

Il 26 aprile su Sky Arte parte “Good Morning Italia”: Joe Bastianich e Paolo Vizzari girano alcune regioni del territorio italiano alla ricerca di cibi genuini e buona musica. Un programma che vuole valorizzare le tante bellezze che ci circondano, con l’augurio di rendere migliore il nostro domani. Scopriamo qualcosa in più di questo road show.

Anticipazioni del format e della prima puntata

“Good Morning Italia” è un road show che va in onda nel corso di quattro martedì su Sky Arte, a partire dal 26 aprile. I due conduttori-viaggiatori sono Joe Bastianich e Paolo Vizzari. Il primo è un iconico imprenditore, nonché personaggio televisivo di successo; figlio d'arte, il secondo è un critico gastronomico che vanta prestigiose collaborazioni (L'Espresso, Repubblica, MTV, Radio Deejay).

In ogni appuntamento i due visitano un territorio del Belpaese. Le tappe previste per questa prima edizione dello show sono il Friuli Venezia Giulia, la Calabria, la Lombardia e il Piemonte. Di puntata in puntata sarà raccontata la storia e la tradizione della Regione protagonista, tra aneddoti, musica e gastronomia.

Vizzari intervisterà professionisti del settore (si parte, nel primo episodio, con Antonia Klugmann), mentre Bastianich incontrerà alcuni musicisti. Nel corso delle puntate sono previsti interventi di Malika Ayane, Stefano Belisari degli Elio e Le Storie Tese, Samuel e Brunori Sas. “Good Morning Italia” è prodotto da Ballandi per la valorizzazione del marchio collettivo Io sono Friuli Venezia Giulia, dedito alla valorizzazione della sostenibilità e la tracciabilità nel settore agroalimentare della Regione Friuli Venezia Giulia.

Dove vedere “Good Morning Italia” in tv (dal 26 aprile)

Good Morning Italia va in onda a partire dal 26 aprile alle 20.40 e in diretta streaming sul sito web della rete. Dal 21 maggio lo show sarà trasmesso da Sky Uno e disponibile on demand su Sky Go.