Good Morning Italia: Joe Bastianich e Paolo Vizzari raccontano la Lombardia

Nella seconda puntata di Good Morning Italia Joe Bastianich e Paolo Vizzari esplorano la Lombardia, alla ricerca di buona musica e piatti caratteristici locali. Una occasione per analizzare le tante bellezze del territorio italiano, talvolta schiacciate dai clamori mediatici, e ritrovare fiducia verso un domani migliore. Scopriamo qualcosa in più su questa puntata.

Good Morning Italia: anticipazioni della seconda puntata in Lombardia

Nella prima puntata di Good Morning Italia abbiamo visto Joe Bastianich e Paolo Vizzari visitare, assaporare e ascoltare le sottovalutate bellezze della Calabria, attraverso le testimonianze dello chef Nino Rossi e del cantautore Brunori Sas.

I due si ritrovano in questo secondo episodio in Friuli, nella residenza di Joe, e decidono di partire verso la Lombardia. Si fermano in una piccola frazione di Cornaredo chiamata Sanpietro all’Olmo. Siamo alle porte di Milano. Ed è proprio qui che i due incontrano gli ospiti della puntata: il critico gastronomico incontra lo chef stellato Davide Oldani del Ristorante D'O; l'imprenditore dialoga (e canta) con Stefano Bellisari, ovvero Elio degli Elio e le storie tese.

Ne scaturiscono dei colloqui piacevoli ma profondi, dediti a trovare la bellezza delle piccole grandi cose della vita quotidiana. La prossima settimana il road show di Sky farà rotta verso il Piemonte.

Dove vedere “Good Morning Italia” in tv (3 maggio)

La seconda puntata di Good Morning Italia va in onda su Sky Arte martedì 3 maggio alle 20.40. Dal 21 maggio lo show sarà trasmesso anche da Sky Uno e disponibile on demand su Sky Go.