Grand Hotel - Intrighi e passioni 3: anticipazioni puntata 29 luglio 2022

Grand Hotel – Intrighi e passioni torna venerdì 29 luglio alle 21.20 su Canale 5. Due nuovi episodi colmi di vicende: il team dell’hotel è in attesa dell’eventuale acquisizione della struttura da parte della ricca Cecilia; Javier sposa Laura, con la benedizione di Donna Teresa; Diego subisce delle minacce. Leggiamo le anticipazioni della puntata.

Le anticipazioni della puntata di venerdì 22 luglio 2022 (3x11 e 3x12)

Il titolo del primo episodio della serata è “La vendita”. Dopo l’offerta a Diego da parte di Cecilia Velledur, giovane e viziata erede di un grande patrimonio, l’hotel è in odore di vendita. Dato che la donna vorrebbe trasformarlo in una residenza privata, tutto lo staff della struttura è in fermento, carico di dubbi e di domande sul futuro. Julio consiglia ad Alicia di sottoporsi a una seduta di ipnosi per fare chiarezza sui buchi di memoria. Aiutata da Maite, la donna accetta la proposta.

“Le nozze” è il titolo del secondo episodio della serata. Inizialmente contraria al matrimonio del figlio Javier con Laura, quando Donna Teresa scopre che la ragazza è una ricca ereditiera cambia radicalmente idea e in poco tempo vengono organizzate le nozze. Dopo i festeggiamenti, si presenta Ezequiel, uno dei rapitori di Alicia che l'avevano poi liberata. L'uomo minaccia di uccidere Diego se questi non gli darà il documento che cercavano e per ottenere il quale avevano sequestrato Alicia. L'atteggiamento di Diego, contrariato, rischia di mettere Maite in pericolo di vita. Su altri fronti, Belén vuole scongiurare la relazione tra Andrés e Camila; Sofia e padre Grau cominciano a simpatizzare; il nuovo maître dell'hotel Cisneros richiama le tenere attenzioni di Donna Teresa.

Dove vedere Grand Hotel – Intrighi e passioni (venerdì 29 luglio 2022)

La nuova puntata di Grand Hotel va in onda venerdì 29 luglio 2022 alle 21:20 su Canale 5 e in live streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.