Grand Hotel - Intrighi e passioni 3, anticipazioni puntata del 5 agosto

Nella puntata di “Grand Hotel – Intrighi e passioni” di venerdì 5 agosto, Alicia, Julio e Maite scoprono la vera identità di Diego. Durante un’asta di beneficenza una misteriosa persona comunica ai tre ulteriori informazioni sull’uomo. Intanto Andrés si risveglia in una foresta e, con scarsa memoria e lucidità, si autoaccusa della presunta morte di Belén. Scopriamo le anticipazioni della puntata.

Le anticipazioni della puntata di venerdì 5 agosto 2022 (3x13 e 3x14)

Nel primo episodio della serata, dal titolo "Nobiltà comporta obblighi", Ayala trova una nota accanto al corpo senza vita di Ezequiel, ucciso in carcere. Seguendo l'enigmatico messaggio Alicia, Julio e Maite cominciano a indagare: la scoperta sarà sorprendente. Andrés vorrebbe riconquistare Camila, ma Belén si intromette ancora una volta, complicando le cose. Alfredo viene a sapere che re Alfonso XII è in incognito all'hotel e vorrebbe incontrarlo per farsi restituire il titolo di marchese. Intanto il rapporto fra Sofía e padre Grau si intensifica sempre di più. Il secondo episodio della serata è "L'asta". Il terzetto formato da Alicia, Maite e Julio scopre che il vero nome di Diego è Adrián Vera Celande. Il loro obiettivo è quello di dimostrarlo a tutti, in modo da ottenere l'annullamento del matrimonio avvenuto tra lui ed Alicia. Maite è però consapevole che così facendo dovrebbe poi accettare l'amore tra la ragazza e Julio. Intanto Andrés si risveglia nel bel mezzo della foresta: ricorda di aver recentemente incontrato Belén, ma la memoria sembra giocargli brutti scherzi e l'uomo accusa sé stesso di aver ucciso la donna. Sofia si sente in colpa per aver baciato padre Grau, mentre nell'hotel ha luogo un'asta di beneficenza in favore dei bambini dell'orfanotrofio. In questa occasione Alicia, Julio e Maite riceveranno ulteriori informazioni sul passato di Diego.

Dove vedere Grand Hotel – Intrighi e passioni (venerdì 5 agosto 2022)

La nuova puntata di Grand Hotel va in onda venerdì 5 agosto 2022 alle 21:20 su Canale 5 e in live streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.