'Grand Hotel - Intrighi e passioni 3', le anticipazioni della puntata del 12 agosto

Due nuovi episodi della serie spagnola “Grand Hotel – Intrighi e passioni”, in onda venerdì 12 agosto alle 21.20 su Canale 5. Andrés rischia la pena capitale per il presunto omicidio di Belén: da Julio ad Alicia, da Maite ad Ángela, sono in tanti a muoversi per dimostrare la sua innocenza; intanto Diego indaga sull’identità del misterioso uomo che lo minaccia. Leggiamo le anticipazioni della puntata.

Le anticipazioni della puntata di venerdì 22 luglio 2022

Nel primo episodio della serata dal titolo “La variante del dragone” si riprende la narrazione dalla dichiarazione shock di Andrés, che ha confessato l’assassinio di Belén. Il detective Ayala si muove per dimostrare l’innocenza del ragazzo, ma il nuovo detective Cantaloa spinge per farlo condannare a morte. Julio, Alicia e Maite seguono gli indizi della misteriosa persona che vuole il male di Diego. Ayala indaga successivamente sull'omicidio di Celia Velledur: la testimone chiave potrebbe essere Angela, ma Donna Teresa si intromette nella questione. Quest’ultima è disturbata dalle intenzioni di Laura, che vuole partire con Javier da Cantaloa. Intanto continuano i problemi per Sofia, che dopo il bacio con padre Grau vorrebbe salvare il suo matrimonio con Alfredo. Il titolo del secondo episodio serale è “Il nemico in casa”. Quando viene ritrovato un corpo che potrebbe essere quello di Belén, la situazione di Andrés si complica. Viene però aiutato da Julio e Alicia, ma anche Maite e Ángela si mobilitano in prima persona per farlo liberare. Nel frattempo vediamo Diego intento a scoprire l'identità della persona che lo sta mettendo in grande difficoltà (e che certamente conosce il suo passato). I più felici sono al momento Laura e Javier, neosposi che ospitano Clara, vecchia conoscenza del ragazzo che ha però tutte le intenzioni di fargli scoprire gli aspetti più critici della sua giovane moglie. Per finire, Sofia si è tutt'altro che staccata da padre Grau ed è in procinto di prendere una decisione definitiva sul suo futuro.

Dove vedere Grand Hotel – Intrighi e passioni (venerdì 12 agosto 2022)

La nuova puntata di Grand Hotel va in onda venerdì 12 agosto 2022 alle 21:20 su Canale 5 e, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.