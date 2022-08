Grand Hotel-Intrighi e passioni 3, le anticipazioni del 25 agosto 2022

Eccezionalmente in onda di giovedì (25 agosto), la penultima puntata di “Grand Hotel” presenta una serie di eventi drammatici e misteriosi: la morte di Andrés, il ritorno di Belén, le sporche mosse di padre Grau. Senza contare il triangolo Julio - Alicia - Diego, destinato a interessanti sviluppi. Leggiamo le anticipazioni dei nuovi episodi.

Le anticipazioni della puntata di giovedì 25 luglio 2022

Nell'episodio dal titolo "La salute dei defunti" Cisneros gioca ormai a carte scoperte: oltre a rivelare la sua identità confessa a Donna Teresa che si trova nella struttura per vendicarsi di Diego. Julio inizia a pensare che l'assenza di Alicia dal funerale di Andrés sia legata alla figura di Diego. Intanto Belén torna clamorosamente all'hotel, proprio dopo che Andrés è stato giustiziato per il suo fantomatico omicidio. Ayala e Ángela capiscono che la donna sta facendo il doppio gioco. Nel frattempo Alfredo offre un lavoro come domestica alla donna che padre Grau ha messo incinta. Sofia avrà qualcosa da dire al prete, che ha preso in giro due donne.

Nel secondo episodio della serata, dal titolo "Rivincita" Julio scopre che Diego tiene prigioniera Alicia in un sotterraneo. A quel punto Julio dice esplicitamente a Diego di essere l'amante di Alicia. Lo scontro sarà inevitabile. Alfredo scopre intanto il tradimento di Sofía, che finirà con il lasciare l’hotel. Javier, nvece, scoperto lo stato mentale precario della moglie Laura, vuole annullare il matrimonio. Le madri dei rispettivi ragazzi troveranno un accordo, ma le cose saranno destinate ad avere delle conseguenze.

Dove vedere Grand Hotel – Intrighi e passioni

La nuova puntata di Grand Hotel va in onda giovedì 25 agosto alle 21:20 su Canale 5 e - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.