Grand Hotel: repliche, trama, anticipazioni, dove vederlo

In onda la domenica pomeriggio, la messa in onda delle repliche di Grand Hotel ci permette di riassumere la trama di questa serie tv, successo di critica e pubblico nella madrepatria Spagna. In attesa delle puntate inedite (su Canale 5 dal 22 luglio), rituffiamoci nelle intriganti e misteriose atmosfere dell’Hotel iberico.

Grand Hotel: trama e dove eravamo rimasti

La storia ha inizio nel 1905 e vede il giovane e povero Julio Olmedo recarsi nella cittadina di Cantaloa. Qui si trova il famoso e Grand Hotel dove lavora sua sorella Cristina. Arrivato sul posto, gli dicono che della ragazza si sono perse le tracce, dopo che - un mese prima - è stata accusata di aver rubato a un cliente, e cacciata. Mantenuta segreta la parentela, Julio riesce a farsi assumere come cameriere con l'intento di indagare sulla scomparsa di Cristina. Presto conosce e si fidanza con Alicia Alarcón, figlia di Donna Teresa, proprietaria della struttura. Con il suo aiuto, e quello del cameriere Andrés, scopre i segreti dell'Hotel. Successivamente veniamo a conoscenza di molti particolari sulla vita di Carlos Alarcón, padre di Sofia, Javier, Alicia e dell'inconsapevole Andrés. Ma qualcuno vuole uccidere quest'ultimo. La prima metà della terza stagione è particolarmente significativa perché, al contempo, svela i misteri precedentemente accumulati (perché qualcuno dovrebbe volere la morte di Andrés? Chi è l'assassino del coltello d'oro?) e introduce nuovi personaggi come Maite, amica di Alicia, e nuove trame: una pericolosa organizzazione vuole danneggiare l’Hotel. Nell’ultima puntata andata in onda su Canale 5 (il 5 settembre 2021) l'Hotel è vittima di una terribile esplosione in seguito alla quale Alicia viene rapita. Chi ha causato questo disastro e chi ha rapito la ragazza? Queste sono le due domande con le quali lo spettatore italiano riprenderà la visione della serie spagnola. La messa in onda delle puntate ancora inedite dovrebbe essere inaugurata mercoledì 22 luglio nel prime time di Canale 5.

Dove vedere Grand Hotel

A partire dal 5 giugno, Canale 5 trasmette la domenica, alle 15.00, le repliche della prima stagione di Grand Hotel – Intrighi e misteri. Le puntate della serie sono visibili anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. Le puntate ancora inedite dovrebbero andare in onda su Canale 5 a partire da mercoledì 22 luglio, con inizio alle 21.20.