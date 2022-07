"Grand Hotel Excelsior": stasera in tv il film cult con Verdone e Celentano

Grand Hotel Excelsior va in onda oggi, 23 luglio, alle 21.25 su Rete 4. Diverse storie si intrecciano all’interno di un hotel di lusso. Il motivo d’essere del film è ovviamente rappresentato dall’unione degli attori coinvolti: Adriano Celentano, Carlo Verdone, Enrico Montesano, Diego Abatantuono. Leggiamo qualcosa in più su questa pellicola.

Grand Hotel Excelsior: cast e trama

Uscito in sala nel periodo natalizio del 1982, il film prodotto dai Cecchi Gori e diretto da Castellano & Pipolo nasce con l'esplicito intento di riunire quattro attori iconici che i produttori avevano sotto contratto: Adriano Celentano, Enrico Montesano, Carlo Verdone, Diego Abatantuono. Il film risultò poi 4º nella classifica dei maggiori incassi al box-office italiano nella stagione cinematografica 1982-83. Tra gli altri attori del cast troviamo Eleonora Giorgi, Aldina Martano, Gerry Bruno, Domenico Adinolfi, Tiberio Murgia, Franco Diogene, Armando Brancia, Enzo Andronico.

Diverse storie si alternano all'interno del Grand Hotel Excelsior. Taddeus è il pronipote di Zaccarias. Suo malgrado si ritrova coinvolto nei patimenti sentimentali della signorina Ilde Vivaldi. Prima l'uomo prende di petto un playboy che ritiene essere il responsabile della faccenda, poi si accorge lui stesso di essere innamorato della donna. Ma Taddeus non ha fatto bene tutti i suoi conti; Il vedovo Egisto Costanzi è uno dei camerieri dell'hotel, ma per vergogna nasconde il suo umile lavoro alla figlia Adelina, che studia in Svizzera: fa credere alla ragazza di essere un facoltoso uomo d'affari che alloggia in hotel. Ma un giorno Adelina si presenta a sorpresa proprio lì: Egisto sarà costretto ad una messinscena molto rischiosa; Il pugile cafone Pericle Coccia arriva in hotel con il suo manager Bertola. L'occasione è l'imminente incontro contro il campione italiano Bruno Bertoni (detto Bulldozer); altro cliente della struttura è il Mago di Segrate, che predice ai vari personaggi azioni ed episodi che sembrano improbabili ma comunque verosimili. Nel frattempo cova una sua personale levitazione.

Dove vedere Grand Hotel Excelsior stasera in tv (sabato 23 luglio 2022)

Grand Hotel Excelsior va in onda questa sera, 23 luglio, su Rete 4 alle 21.25 e in streaming, live e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.