Grand Hotel - Intrighi e passioni 3, le anticipazioni del 26 agosto

La serie televisiva spagnola “Grand Hotel” giunge con la puntata del 26 agosto al gran finale. Julio e Alicia pensano alla fuga, ma prima devono fare i conti con Diego, malato di colera. Le vicende di tutti i personaggi dell’Hotel giungono così ai titoli di coda. Scopriamo le anticipazioni degli ultimi due episodi della serie.

Le anticipazioni della puntata di venerdì 26 luglio 2022

Nel primo episodio della serata, “Il sacrificio”, Alicia va a trovare Diego, da lei imprigionato, per obbligarlo a firmare le carte per l'annullamento del matrimonio. Trovato l’uomo a terra, ferito da una terza persona, Alicia è intercettata da Ayala, che non può che metterla in stato di fermo. Al risveglio, Diego giura doppia vendetta: vuole Alicia in carcere e Julio morto. Nel frattempo Andrés sa di non potersi più fidare di Belén ma qualcuno vuole far pagare alla donna i suoi inganni. Ángela, intanto, ha intenzione di favorire la condizione dei lavoratori, ma il direttore Alfredo ha qualcosa da ridire sulle scelte della donna. Il titolo dell’ultimo episodio della serie è “Colera”. Julio e Alicia sono pronti a lasciare per sempre il Grand Hotel ma Diego, malato di colera e morente, fa un’ultima richiesta alla donna. Anche Cisneros si è nel frattempo dato alla fuga, ma cerca al contempo vendetta. Belén incontra Bazán e vuole frenare la sua volontà di rivelare ad Andrés tutta la verità sul suo conto. Il colera si fa intanto minaccioso, ma Donna Teresa e Alfredo non hanno intenzione di chiudere la struttura. Per finire, anche Javier sembra avere degli importanti ripensamenti: nonostante abbia voluto lui stesso allontanarsi da Laura, deve fare i conti con il suo nuovo stato di solitudine.

Hotel – Intrighi e passioni (venerdì 26 agosto 2022)

L’ultima puntata di Grand Hotel va in onda venerdì 26 alle 21:20 su Canale 5 e - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.