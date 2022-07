Grand Hotel - Intrighi e passioni 3, torna l'amata serie tv: le anticipazioni della puntata del 22 luglio

“Grand Hotel – Intrighi e passioni” riparte venerdì 22 luglio alle 21.20 su Canale 5. La narrazione riprende da dove l’avevamo lasciata lo scorso anno: l’esplosione avvenuta nell’ottava puntata della terza stagione. Gli ultimi sedici episodi andranno a concludere per sempre questa fiction spagnola. Leggiamo cosa accade nella nuova puntata.

Le anticipazioni della puntata di venerdì 22 luglio 2022 (3x09 e 3x10)

Nell’episodio dal titolo “Il primo giorno” dopo lo scoppio della bomba Julio è ancora vivo, ma scopre che l'hotel è in condizioni rovinose. Alcune persone hanno perso la vita e molte altre sono state ferite. A preoccupare è però anche la scomparsa di Alicia: nessuno sembra saperne nulla, nemmeno il detective Ayala. Diego dice che la moglie è sparita di sua spontanea volontà e mostra anche una lettera che dovrebbe valere come prova, ma né Julio che Ayala sembrano crederci e si mettono dunque alla ricerca della donna. Nell’episodio “Valtejar”, dopo che Diego ha assunto comportamenti strani circa la sparizione della moglie Alicia, quest’ultima torna improvvisamente: sua marito però ha ormai percepito la relazione intrapresa tra la donna e Julio. Nel frattempo Javier, si è innamorato di una giovane infermiera di nome Laura. La madre, Donna Teresa, desidera invano farlo sposare con una ricca ereditiera. Belén sa che Andrés può chiedere l'annullamento del matrimonio e ripartire da zero con Camila, quindi decide di agire e riavvicinarsi al marito. Inaspettatamente Diego riceve un’allettante offerta per rilevare l’Hotel. Colei che vorrebbe rilevare la struttura danneggiata è Cecilia Velledur, giovane e viziata erede di un grande patrimonio. Donna Teresa è però decisamente contrariata. Sofia intanto versa in condizioni critiche: è sopraffatta dagli incubi e quando si rivolge alla Chiesa trova un nuovo parroco: il giovane e comprensivo padre Grau. Nel frattempo Julio e Alicia progettano una fuga d’amore.

Dove vedere Grand Hotel – Intrighi e passioni (venerdì 22 luglio 2022)

La nuova puntata di Grand Hotel va in onda venerdì 22 luglio 2022 alle 21:20 su Canale 5 e in live streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.